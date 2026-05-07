◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

今大会の大きな見所が１５番パー３。今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース（Ｃ）開催で、１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された。ティーエリアとグリーンの間には大きな池が広がる。グリーン前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。アマチュアのように直接に池ポチャはあり得ないが、ピン位置が手前に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険性が大。第１日のピンポジションは手前から６ヤードの難しい位置（実測値は９１ヤード）に設定され、早速、池ポチャが連発した。

１０番スタートの第１組で、ツアー通算２勝の川岸史果（加賀電子）がティーショットはグリーンに着弾させたが、バックスピンが強すぎてボールは手前に池に転がり落ちた。

第２組の仲村果乃（Ｐｌｅｎｕｓ）も同様に池ポチャ。第３組の小林光希（三徳商事）のティーショットはピン根元に着弾するナイスショットに見えたが、その後、バックスピンがかかったボールは池に落ちた。

第３組まで３人にひとりが池ポチャの悲劇に。グリーンを囲んだギャラリーからは悲鳴が度々、上がった。

打ち直しの第３打はティーショットからとなるため、池ポチャした選手はスコアを大きく崩す。川岸、小林光は辛うじてダブルボギーに収めたが、仲村はトリプルボギーをたたいた。

対照的にツアー通算１勝の蛭田みな美（ＹＵＡＳＡ）はピン上１・５メートルからバーディー。前半の９ホールを終え、４バーディー、１ボギーの３アンダーとして首位に立っている。

前年覇者で、ツアー史上７人目の永久シード（通算３０勝以上）に王手をかけている韓国の申ジエ（スリーボンド）は大会前日に「距離は短いですが、ピン位置は難しいところになると思います。決して易しくはありません」と警戒。その通りとなっている。

今大会は、新たな名物ホールとなった１５番パー３が、勝負の分かれ目となる。