ロンハーマンのスイムウェアが主役♡CABANABASHで叶える夏スタイル

リゾート気分をぐっと高めてくれる夏の装い。今年はロンハーマン発のシーズンレーベル〈CABANABASH〉から、心ときめく最新コレクションが登場します。スイムウェアをはじめ、日常にも溶け込む洗練アイテムがラインナップ♡軽やかで美しいシルエットと機能性を兼ね備えた一着は、これからの季節をより特別な時間へと導いてくれます。

リゾート映えする洗練ボトム

ストレッチ性に優れたボトムシリーズは、快適さと美しさを両立。

Straight Pants

価格：31,900円

カラー：ホワイト・ブラック

Gather Skirt

価格：42,900円

カラー：ホワイト・ブラック

さらに復刻ワイドパンツを含む全3型で展開。シワや汚れがつきにくく、速乾性も備えた素材で、旅行にもぴったりです。

同素材の半袖ブラウスとセットアップで着こなせば、洗練された大人のリゾートスタイルが完成します。

エメフィールのシームレスブラ新登場♡美シルエットと快適さを両立

夏を彩るスイムウェア＆小物

・Bikini

価格：31,900円

・One Piece

価格：31,900円

・Rash Guard

価格：23,100円

カラー（すべて共通）：ブルー・グレー

・Tote Bag

価格：12,100円

毎年人気のスイムウェアは、機能性とデザイン性を両立した注目アイテム。

透けにくい素材で安心感があり、ヨガやフィットネスにも活躍。ビキニとワンピースには専用ポーチ付きで持ち運びも便利です。大きなロゴが印象的なトートバッグは、デイリーにも使える万能アイテムです。

上質素材で楽しむ夏アイテム

Abaca Bag

価格：42,900円（Small）／47,300円（Large）

カラー：ピンク・ベージュ

Linen Dress



価格：56,100円

All in One

価格：42,900円

Cotton Pullover／Cotton Pants

上 価格：25,300円／下 価格：31,900円

天然素材や軽やかなファブリックを活かしたアイテムも豊富に展開。

アバカ素材のバッグには“カニ”モチーフのチャームが付属し、遊び心もプラス。リネンワンピースやオールインワンは、涼しく快適でありながら女性らしい印象を引き立ててくれます。

夏の毎日を特別にする一着を♡

リゾートから日常までシームレスに楽しめる〈CABANABASH〉のコレクションは、ただの夏服にとどまらない魅力が詰まっています。

ロンハーマンらしい上質さと遊び心が融合したアイテムは、着るたびに気分を高めてくれるはず♡

この夏は、自分らしく心地よく過ごせる一着を選んで、特別な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。