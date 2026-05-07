山田涼介が“対極の美”で魅せる「どっちの虜になる？」
Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）を起用した日本ロレアル「メイベリン ニューヨーク」の年間キャンペーン第3弾が、きょう7日からスタートした。あわせて、“対極の美”をテーマにした新CMも公開された。
【画像】迫力ある！山田涼介の屋外広告
今回のキャンペーンでは、崩れにくさを特徴とする「SPステイ」シリーズの2種類のファンデーションにフォーカス。「メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」と、「メイベリン SPステイ クリームパクト ファンデーション」の魅力を、山田が異なる世界観で体現している。
新CMでは、「どっちの虜になる？」というメッセージのもと、2つの対照的なスタイルを披露。「ルミマット」では、カジュアルな装いと柔らかな笑みで“うす膜、素肌美”を表現し、ナチュラルで軽やかな魅力を見せる。一方、「クリームパクト」では、ジャケットスタイルで登場し、“スキなし、ハイカバー”を象徴するクールで洗練された表情を披露した。
撮影現場では、ファンデーションごとの質感や世界観に合わせて、衣装やメイクだけでなく、声のトーンや表情まで細かく変化させていたという。柔和な雰囲気から、鋭い眼差しを持つ大人びた空気感まで、全く異なるオーラを演じ分けた。
ラストシーンでは、「30時間。もう離さない。」という印象的なメッセージとともに締めくくられ、山田の存在感が際立つ映像に仕上がっている。
また、5月11日から17日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOで屋外広告も展開。キャンペーンビジュアルが街を彩る。
【画像】迫力ある！山田涼介の屋外広告
今回のキャンペーンでは、崩れにくさを特徴とする「SPステイ」シリーズの2種類のファンデーションにフォーカス。「メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」と、「メイベリン SPステイ クリームパクト ファンデーション」の魅力を、山田が異なる世界観で体現している。
撮影現場では、ファンデーションごとの質感や世界観に合わせて、衣装やメイクだけでなく、声のトーンや表情まで細かく変化させていたという。柔和な雰囲気から、鋭い眼差しを持つ大人びた空気感まで、全く異なるオーラを演じ分けた。
ラストシーンでは、「30時間。もう離さない。」という印象的なメッセージとともに締めくくられ、山田の存在感が際立つ映像に仕上がっている。
また、5月11日から17日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOで屋外広告も展開。キャンペーンビジュアルが街を彩る。