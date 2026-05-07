将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で対局を開始した。開幕から藤井名人が無傷の2連勝を飾っており、本局で防衛と4連覇に王手をかけるか。一方、4月に九段へ昇段したばかりの糸谷九段が待望のシリーズ初白星を挙げるか。注目の第3局が幕を開けた。

【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第3局（生中継中）

藤井名人の4連覇か、糸谷九段の名人初奪取か。大注目のシリーズは、ここまで絶対王者・藤井名人が圧倒的な強さを見せている。第1局、第2局と藤井名人が連勝し、防衛へ向けて一気に王手がかかる大一番。対する糸谷九段は、4月16日に勝数規定により九段昇段を果たした。昇段後、初の名人戦白星で反撃の狼煙を上げたいところだ。

第3局の舞台となる和倉温泉は、珠洲や輪島など奥能登の玄関口とも言われる名湯。対局場となった「のと楽」の客室や温泉からは、穏やかな七尾湾や能登島を一望する絶景が広がる。

この地での開催には、地元の方々の強い思いが込められている。2024年1月の能登半島地震、そして同年9月の豪雨災害という困難に見舞われながらも、一歩ずつ復興に向かって進む地域の姿を全国に発信したいと、地元が熱意を持って誘致した。復興の象徴としての意味も持つ本局は、盤上の熱戦とともに多くの注目を集めている。

シリーズの今後を占う大きな山場。歴史ある温泉地で、両者がどのような激闘を繰り広げるのか。持ち時間は各9時間の2日制、本局の先手番は糸谷九段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）