5月10日に開催される「RIZIN.53」（GLION ARENA KOBE）に参戦する総合格闘家の宇佐美正パトリック（25＝ハイブリッドアカデミー）がスポニチアネックスのインタビューに応じ、約1年ぶりの勝利へ向けた意気込みを語った。

「体も良くなって、ストレスもなく思い切りも良くなった。格闘技キャリアとして第二のスタートが切れる」

パトリックは高校時代にアマチュアボクシング6冠を達成。その後、21年からMMAに転向すると、現在RIZINライト級のトップ戦線で活躍する野村駿太に判定勝利を収めている。22年10月からRIZINに参戦し、昨年5月の韓国大会ではUFCでも活躍した“コリアンゾンビ”ことジョン・チャンソン推薦のキム・シウォン（韓国）に判定勝利。これが約1年ぶりのMMAでの白星となった。

2連勝を狙った昨年11月、地元関西で開催された「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」（GLION ARENA KOBE）では“桜庭ジュニア”こと桜庭大世と対戦。しかし、3Rに膝十字固めでタップアウト負けを喫し、キャリア初の一本負けとなった。

桜庭戦の敗戦後は「格闘技キャリアとして切り替わるタイミングになった」と振り返り、自身を見つめ直す期間になったという。

今回の試合に向けては、自身の体を“オーバーホール”したことも明かした。「ボクシング時代から腕をまともに伸ばせない状態が続いていた。ずっとケガを気にしていたけど、今はスッキリして打撃のイメージも良くなった。しっかり完治させる必要があった中で、タイミング的にも良かったと思う」と説明。「体の状態も良くなり、ストレスなく思い切りのいい動きができる」と手応えを口にした。

この半年で打撃への自信も取り戻した。「先日、高木凌選手と練習して、寝技では学ぶことも多かった。打撃でも以前より怖さがなくなり、威圧感やコンビネーション、パンチの精度を含めて、RIZINの中でも一つ抜けていると感じられた」と、RIZINファイターとの練習で刺激を受けた。

再起戦は再び地元関西の舞台。対戦相手は元ライト級キング・オブ・パンクラシストの雑賀“ヤン坊”達也（DOBUITA FIGHT SPORTS GYM）だ。

「ケンカができるストライカー」と印象を語り、「ヤン坊選手のように思い切りのある相手だからこそ、自分の良さも引き出される。本当に見せたい一面を出せる試合になると思う」と意気込んだ

さらに「今回は再起戦なので、しっかり勝ちたい。ファンが求めているのはKOだと思うし、自分もKOで勝ちたい」とキッパリ。「中途半端な気持ちがあると、迷いが出て面白くない試合になる。ヤン坊選手とケンカするつもりで、しっかりぶつかっていく」と力強く語った。

【新規ジム会員募集中】パトリックは今年1月に自身が所属する「ハイブリッドアカデミージム」をオープンした。「ハイブリッドアカデミーMMAフィットネスジム」は、「最短で最高の到達点へ」をコンセプトに、ハイレベルな最新トレーニング・セルフケア機器も完備。安全性と快適さを重要し、美と健康の増進を最も効果的に実現する環境を提供する初心者にも優しいフィットネスジムだ。

地域密着型であるこのジムは、キッズクラス、グループフィットネス、サーキットトレーニングに特化している。パトリックなど現役格闘家がパーソナル指導する。そして女性に向けても疲労回復・コンディショニング・リカバリーをサポートする「HyDREX 高濃度水素吸入機」や、肌の状態や目的に合わせてLEDの光を照射し、肌のコンディション調整・エイジングケアをサポートする「OMEGA PDT LED美顔器」、目的やコンディションに合わせてサプリメントを提供できるAI型の次世代型サプリメントサーバー「GRANDE サプリメントサーバー」などトレーニング効果を最大限に引き出すため、美容・回復・コンディショニングに特化した最新設備を完備。

パトリックは「普通のジムだと、女性が通いづらい部分もあると思うんですけど、女性スタッフもいます。そして他のジムには置いてない女性のセルフケア器具も完備しているので、女性も含めて一般会員が通いやすい環境だと思います」と新規会員を募集中である。