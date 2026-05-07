半導体製造装置関連が一斉にカイ気配スタート、東エレクは最高値街道をまい進◇

アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>など半導体製造装置大手に投資資金が集中、一斉にカイ気配で始まる人気となった。



東京市場が大型連休で休場となっている間に米国株市場ではＡＩ・半導体関連を中心に上値指向を強め、ナスダック総合株価指数は史上最高値圏を快走している。そうしたなか、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も目を見張る上昇トレンドを描いており、東京市場もこれに追随する格好となった。特に注目されるのは連休谷間の１日ザラ場に４万８１９０円の上場来高値をつけた東エレク。きょうは同社株が連日で最高値を更新するなか、他の半導体製造装置メーカーの株価もそれに追随する動きとなり、浮揚力が働く展開が予想される。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS