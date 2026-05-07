アイロンいらずでUVカット付きだと！？【AMERICAN HOLIC】「楽ちんシャツ」が天才♡

忙しい朝、お気に入りのシャツを選んだらシワシワで着られなかった……。なんて経験がある人も少なくないはず。そこで注目したいのが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の「楽ちんシャツ」です。トレンド感抜群のシアー素材でサマ見え。しかもアイロンいらず & UVカット機能付きという実用性まで備えた、優秀さが魅力です。デイリーに頼れる1枚として、自然と手に取る機会が多くなりそうです。

ほんのり透ける素材でコーデを旬顔に

【AMERICAN HOLIC】「シアーラウンドシャツ」\2,290（税込・セール価格）

コーデがいつも同じ印象になり垢抜けない。そんなときに頼れるのが、1点投入でグッと今っぽくアップデートできるシアーシャツです。大人が取り入れやすいほどよい透け感が魅力で、キャミソールやタンクトップに重ねるだけで軽やかな雰囲気に仕上げてくれそう。ウエストやお尻まわりのカバーが期待できる、着丈長めのラウンドカットもポイント。ジーンズと合わせた大人カジュアルからスラックスやスカートと合わせたきれいめスタイルまで、幅広く着回せる1枚です。