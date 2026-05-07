100均のコイルが凄い！「今までの辛さは一体…」締め付けにくい快適ヘアアクセサリー

髪をまとめたいときに、カチューシャなどがあると便利。ただ、締め付けを感じるものだと、長時間つけているとちょっと苦痛…。そんな悩みを解消して楽につけられるカチューシャをダイソーで発見しました！中に芯が入っていないコイル状で、使う人の頭の形に合わせてしなやかに曲がるのが特徴。髪を優しくまとめられます！

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商品情報

商品名：ワイヤーカチューシャ コイル製

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550668528874

髪を楽にまとめられる！ダイソーの『ワイヤーカチューシャ コイル製』

髪をちょっとまとめたいときに、カチューシャなどがあると便利ですよね。ただ、締め付けを感じるものだと、長時間つけているとちょっと苦痛…。

楽に使えるものがあるといいなと思って、ダイソーをチェックしていたときに『ワイヤーカチューシャ コイル製』というものを発見しました。コイル製のワイヤーカチューシャです。

110円（税込）とお手頃だったため、失敗してもいいかなという気持ちで購入したのですが、意外と優秀で驚きました！

コイル状のワイヤー自体をカチューシャにした設計で、中に芯が入っていないためとても柔軟性が高いのが特徴です。

使う人の頭の形に合わせてしなやかに曲がるため、カチューシャ特有のこめかみへの締め付け感がほとんどありません。

先端部分にはキャップが付いているのも嬉しいポイント。頭皮を傷つけにくく肌当たりが優しいように、細かい配慮がなされています。

ホールド力は控えめだけど髪を優しくキープしてくれる！

柔らかな素材ゆえにホールド力自体はやや控えめな印象ですが、細かなワイヤーが髪の毛をしっかりキャッチしてくれます。

前髪がポロポロと落ちてくるのを防ぎつつ、程よいキープ力で髪をまとめておけるため、長時間の使用にも向いていると思いました。

お手入れについては、汚れた場合は乾いた布で拭き取ることを推奨されています。濡れた場合はしっかり拭き取って保管することで、長く愛用できそうです。

今回は、ダイソーの『ワイヤーカチューシャ コイル製』をご紹介しました。

家事や洗顔中に前髪を留めたいけれど、締め付けが苦手…という方への救世主的アイテム！かさばりにくいので、旅行にもおすすめです。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。