100均で気になるキッチングッズ見つけた！1つで2通りの便利さ♡押すだけ簡単時短調理グッズ

ダイソーのキッチングッズ売り場でふと目に留まったのが、1つで2通りの使い分けができる便利な『2WAYエッグカッター』でした！くし切りもスライスも押すだけで簡単にゆで卵をきれいにカットできるすぐれもの。金属不使用でさびの心配もなく、コンパクトに保管できて、110円とは思えない便利さの優秀グッズですよ◎

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商品情報

商品名：2WAYエッグカッター

価格：￥110（税込）

サイズ：8.3×3.7×6.8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480802176

1つで2通りの使い分けができる便利エッグカッター

ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしていて、思わず手に取ったのが『2WAYエッグカッター』。

1つで2通りのカットができる便利なキッチングッズで、ゆで卵を使った料理の幅を一気に広げてくれそうな予感に、ワクワクしながら持ち帰ってきました…！

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場で見つけました。

中身は3つのパーツに分かれていて、卵をのせる白い台座、6等分にカットできる仕切りパーツ、スライス用のパーツが付属しています。

押すだけで簡単にカット◎使い方も時短

使い方はとってもシンプル。台座に殻をむいたゆで卵をのせて、上から仕切りパーツを押し付けるだけで6等分のくし切りに、スライス用パーツに変えれば輪切りの完成です。

包丁を使わずに均等な厚さでカットできるので、サラダのトッピングやお弁当に使うときの「切り分けがちょっと面倒…」というプチストレスから解放されますよ。

ちなみに筆者が試したときは、固ゆでだったせいか、それとも刃がプラスチック製だからか、原因の判別がつかないのですが…黄身がボロボロと崩れてしまいました。

一方で白身の部分はきれいにカットできていたので、半熟寄りのゆで卵を使うとよりきれいに仕上がりそうな印象です。

使うゆで卵の固さを少し調整するくらいで、手軽にきれいにカットできるのは嬉しいポイント◎

金属不使用＆コンパクトで保管も楽◎

全パーツがプラスチック製で金属不使用なのも嬉しいポイント。さびの心配がないので、毎日のキッチンで気軽に使えるのが心強いです。

3つのパーツはコンパクトに重ねて収納できる仕様で、引き出しの中でもかさばりにくく、保管しやすいのもいいところ。

ちなみに、カットしたあとは台座のすき間に崩れた卵が詰まりやすかったので、細めのブラシがあると洗うのがぐっとラクになります。気になる方はブラシも一緒に用意しておくと安心ですよ。

今回は、ダイソーの『2WAYエッグカッター』をご紹介しました。

110円で2通りの使い方ができる、コスパの良い優秀キッチングッズ。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。