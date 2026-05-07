「毎年恒例のケガの不安がやってきた」緊急降板のグラスノーは軽症か…「ササキを使い続けるという苦渋の選択」専門メディア指摘

グラスノーが緊急降板した(C)Getty Images

ドジャースが現地時間5月6日、敵地でのアストロズ戦に12−2で快勝した。この試合、先発のタイラー・グラスノーが、2回の投球練習中に腰痛を訴えて緊急降板している。

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右腕は自ら球団トレーナーを呼んでベンチ裏へと引き揚げたため、心配されたが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によれば、グラスノーには過去にも同様のケガの経歴があるため、多少の懸念は残るものの、デーブ・ロバーツ監督は彼を負傷者リスト（IL）に入れることは想定していないと述べたという。

記事では、チームがロサンゼルスに戻り次第、ケガの程度を確定させるためにMRI検査を受ける予定で、グラスノー本人は、今回の症状はどちらかというと「けいれん」のように感じたといい、「（復帰まで）それほど長くはかからないはずだ」と述べたと、軽症を強調したと記した。