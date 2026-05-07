女優の小西真奈美（47）が6日、自身のインスタグラムを更新。自然体な最新ショットを公開した。

「夏前のシミ対策集中ケアに＋して」とつづり、自然の中での自撮りショットを公開。「朝散歩の前に、フレッシュなジュースに（はちみつ）を入れて、エネルギーチャージ。シミ対策集中ケア＋して もうひとつ大切なのが、『内側の潤い』です。ここが整うと、肌はちゃんと応えてくれるようになります」と記した。

「正直な所、40代の初めの頃までは、それほどまでに美容に興味は持っていませんでした」と告白。「というより、外側から何かしらがんばって『足して足して』を続けていくものだとしか思っていませんでした」とし「でもハニーセラピーによって、こんなにも内側から整い、健康状態が整い、想像以上に肌が整いました」とつづった。

「ハニーセラピーは、『蜂蜜を食べるだけ』ではないところがすごいです。でも何がすごいかをなかなか書き切れないのです。そのくらいに私たちの美容と健康へのサポーター材料と知恵が多すぎて」などとした。

この投稿に、「相変わらず綺麗だねー」「肌の透明感」「ナイス美貌」「自然体と透明感」「本当にめちゃめちゃ美しい」「やっぱり、素敵な笑顔」「素敵です」などのコメントが集まっている。