旅行中、空港近くのコインパーキングに数日停めようとしたら、家族に「短時間向けの駐車場だと高くつくよ」と止められました。長期間利用では、同じ“最大料金あり”でも向き不向きがあるのでしょうか？

「最大料金あり」でも仕組みが違う理由

コインパーキングの「最大料金」とは、一定時間内の上限金額を指します。ただし、この上限の適用方法は一律ではありません。代表的なのは「24時間ごとに最大料金が適用されるタイプ」と「入庫後〇時間までのみ最大料金が適用されるタイプ」です。

たとえば、24時間ごとに最大1000円と設定されている場合、2日間で2000円、3日で3000円とシンプルに計算できます。一方で「入庫後24時間のみ最大1000円」と書かれている場合、24時間を過ぎると通常料金が加算され、2日目以降は想定より高くなることがあります。

この違いを見落とすと、長期間の利用で数千円から1万円以上の差が出ることもあるため注意が必要です。



長期間利用に向いていない駐車場の特徴

短時間利用向けのコインパーキングにはいくつかの特徴があります。まず、時間単位の料金が高めに設定されている点です。駅前や空港に近い場所ほど、15分や30分ごとの料金が高く設定されていることが多く、最大料金の適用後は通常料金が加算されるため、長時間利用では負担が大きくなります。

また、「最大料金は1回限り」といった条件がある場合も注意が必要です。これは最初の1日だけ上限が適用され、その後は通常料金になる仕組みです。このタイプに長期間停めると、2日目以降は通常の単価料金が加算されるため、料金が高くなります。結果として、最初は安く見えてもトータルでは割高になる可能性があります。



長期間利用に向いている駐車場の選び方

旅行などで長期間駐車する場合は、「24時間ごとに最大料金が繰り返し適用される」と明記されている駐車場を選ぶことで、料金を事前に把握でき、想定外の費用負担を避けやすくなります。

さらに、空港周辺には長期間利用者向けの駐車場や、事前予約ができるサービスもあります。これらは1日あたりの料金が割安に設定されていることが多く、送迎サービスがついている場合もあります。少し空港から離れていても、トータルのコストを抑えられるケースが多いため、事前に比較検討しておくとよいでしょう。

また、現地の看板だけで判断せず、駐車場の公式サイトや地図アプリの情報を確認することも大切です。最大料金の適用条件や時間区分などの細かい条件は見落としてしまうケースもあるため、事前確認が結果的に節約につながります。



最大料金の仕組みを理解すれば無駄な出費は防げる

コインパーキングの「最大料金あり」という表示は一見わかりやすいものの、その内容は駐車場ごとに異なります。特に長期間利用では、最大料金の適用条件を正しく理解していないと、想定外の出費につながる可能性があります。

旅行前は準備で忙しくなりがちですが、駐車場選びも重要なポイントの一つです。事前に料金体系を確認し、長期間の利用に適した場所を選ぶことで、余計な出費を防ぐことができます。少しの手間をかけるだけで安心して旅行に出発できるので、ぜひ今回のポイントを活用してみてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー