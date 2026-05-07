まとめて洗うと楽だからと汚れた食器をためたり、水切りラックに入れっぱなしではヤバい！理由とは？【ヤバい風水】

まとめて洗うと楽だからと汚れた食器をためたり、水切りラックに入れっぱなしではヤバい！理由

ヤバい！汚れた食器をためている

使った食器はすぐに洗うが吉

忙しいから、まとめて洗ったほうがラクだからと、汚れた食器をためておくことはありませんか？

汚れた食器がシンクに置きっぱなしだと衛生的によくないばかりかキッチン全体の運気もダウン。

また、洗浄後の食器を水切りラックに入れっぱなしもNG。

乾いたら食器棚に戻しましょう。

こうした状態が続くと無駄な出費が増える傾向があります。

食器は食べたらすぐに洗い、シンクの中はすっきり清潔に保ちましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。