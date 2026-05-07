東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.73 高値185.04 安値182.05
188.15 ハイブレイク
186.60 抵抗2
185.16 抵抗1
183.61 ピボット
182.17 支持1
180.62 支持2
179.18 ローブレイク
ポンド円
終値212.57 高値214.23 安値210.77
217.74 ハイブレイク
215.98 抵抗2
214.28 抵抗1
212.52 ピボット
210.82 支持1
209.06 支持2
207.36 ローブレイク
スイス円
終値200.84 高値202.02 安値199.01
205.25 ハイブレイク
203.63 抵抗2
202.24 抵抗1
200.62 ピボット
199.23 支持1
197.61 支持2
196.22 ローブレイク
豪ドル円
終値113.17 高値114.32 安値112.38
116.14 ハイブレイク
115.23 抵抗2
114.20 抵抗1
113.29 ピボット
112.26 支持1
111.35 支持2
110.32 ローブレイク
NZドル円
終値93.11 高値93.74 安値92.26
95.29 ハイブレイク
94.52 抵抗2
93.81 抵抗1
93.04 ピボット
92.33 支持1
91.56 支持2
90.85 ローブレイク
カナダドル円
終値114.71 高値116.10 安値114.13
117.80 ハイブレイク
116.95 抵抗2
115.83 抵抗1
114.98 ピボット
113.86 支持1
113.01 支持2
111.89 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値183.73 高値185.04 安値182.05
188.15 ハイブレイク
186.60 抵抗2
185.16 抵抗1
183.61 ピボット
182.17 支持1
180.62 支持2
179.18 ローブレイク
ポンド円
終値212.57 高値214.23 安値210.77
217.74 ハイブレイク
215.98 抵抗2
214.28 抵抗1
212.52 ピボット
210.82 支持1
209.06 支持2
207.36 ローブレイク
スイス円
終値200.84 高値202.02 安値199.01
205.25 ハイブレイク
203.63 抵抗2
202.24 抵抗1
200.62 ピボット
199.23 支持1
197.61 支持2
196.22 ローブレイク
豪ドル円
終値113.17 高値114.32 安値112.38
116.14 ハイブレイク
115.23 抵抗2
114.20 抵抗1
113.29 ピボット
112.26 支持1
111.35 支持2
110.32 ローブレイク
NZドル円
終値93.11 高値93.74 安値92.26
95.29 ハイブレイク
94.52 抵抗2
93.81 抵抗1
93.04 ピボット
92.33 支持1
91.56 支持2
90.85 ローブレイク
カナダドル円
終値114.71 高値116.10 安値114.13
117.80 ハイブレイク
116.95 抵抗2
115.83 抵抗1
114.98 ピボット
113.86 支持1
113.01 支持2
111.89 ローブレイク