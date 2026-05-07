東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7237 高値0.7278 安値0.7179
0.7383 ハイブレイク
0.7330 抵抗2
0.7284 抵抗1
0.7231 ピボット
0.7185 支持1
0.7132 支持2
0.7086 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5955 高値0.5991 安値0.5876
0.6120 ハイブレイク
0.6056 抵抗2
0.6005 抵抗1
0.5941 ピボット
0.5890 支持1
0.5826 支持2
0.5775 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3633 高値1.3641 安値1.3578
1.3720 ハイブレイク
1.3680 抵抗2
1.3657 抵抗1
1.3617 ピボット
1.3594 支持1
1.3554 支持2
1.3531 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7237 高値0.7278 安値0.7179
0.7383 ハイブレイク
0.7330 抵抗2
0.7284 抵抗1
0.7231 ピボット
0.7185 支持1
0.7132 支持2
0.7086 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5955 高値0.5991 安値0.5876
0.6120 ハイブレイク
0.6056 抵抗2
0.6005 抵抗1
0.5941 ピボット
0.5890 支持1
0.5826 支持2
0.5775 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3633 高値1.3641 安値1.3578
1.3720 ハイブレイク
1.3680 抵抗2
1.3657 抵抗1
1.3617 ピボット
1.3594 支持1
1.3554 支持2
1.3531 ローブレイク