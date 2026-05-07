東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7237　高値0.7278　安値0.7179

0.7383　ハイブレイク
0.7330　抵抗2
0.7284　抵抗1
0.7231　ピボット
0.7185　支持1
0.7132　支持2
0.7086　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5955　高値0.5991　安値0.5876

0.6120　ハイブレイク
0.6056　抵抗2
0.6005　抵抗1
0.5941　ピボット
0.5890　支持1
0.5826　支持2
0.5775　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3633　高値1.3641　安値1.3578

1.3720　ハイブレイク
1.3680　抵抗2
1.3657　抵抗1
1.3617　ピボット
1.3594　支持1
1.3554　支持2
1.3531　ローブレイク