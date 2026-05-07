人気芸人が怒りをあらわにし、ベッキーが「こわっ」「マジかもしれない」と圧倒される場面があった。

【映像】「こわっ」人気芸人の怒りあらわな姿

5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。冒頭でくっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」「結構時間はありますよ？」と否定するのを無視し、「いやいや無いんですよ。ややこしいタレント」と激怒。ベッキーは「頷いといたほうがいい？」と動揺し、「こわっ」「マジかもしれない！」と、企画に乗っかる決意をし、くっきー！は「マジはない！」と笑顔を見せた。ーー“二代目ベッキー”は見つかるのか？