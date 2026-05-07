元でんぱ組．incでタレントの最上もが（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。5歳となった長女との仲良し親子ショットを披露した。

「先日、娘が5歳になりました 私もママ歴５年」と母子ショットを公開。「４歳の反抗期というやつがなかなかに激しめで、体力おばけ＆口が達者、睡眠が不安定なのも続いててあっ…無理かもて思う瞬間も多々ありながら…笑」と子育ての日々をつづった。

「自分以外のママのことはいつだって 心から肯定できるんだけど（大変さがわかるから） 自分のことはひたすら責めてしまったり 子育てだけじゃなく仕事のことも 収入面とか含めて、焦ったり不安になったり 主にメンタル面が激動の1年だったなあ。。娘はもちろん成長していくけれど 私の精神面がかなり鍛えられた（成長）と感じました」としみじみ。

「毎晩、今日こそぐっすり寝てくれますように って祈ってるけれど笑（今も隣でスヤスヤ寝てる） GWはあちこち出かけて お友だちとたくさん会ったり 1日のうちに1回は必ず公園にいました。笑 みなさまはどう過ごしてましたか？」と投げかけ。

「『連休明けるのがいやだー！』て人も 逆に『やっと終わった…』て人も（私） 毎日健やかに楽しくすごせますように。いつも応援してくれてるみなさま子育ても見守ってくれてるみなさま ありがとうございます」とつづった。

最上は2020年11月自身のブログで第1子妊娠を公表。結婚する予定だった人に振られ、シングルマザーとして子供を育てる決意をし、21年5月1日、女児出産を報告した。