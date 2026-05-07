NewJeans（ニュージーンズ）復帰を巡って所属事務所ADOR（アドア）と協議中のMINJI（ミンジ、21）が、22歳の誕生日（7日）の2日前、ファンに感謝の気持ちを伝えた。韓国メディアが報じた。

ファンが企画したバースデーカフェに早朝、訪れて入り口のドアノブにプレゼントが入ったバッグを掛けていた。韓国メディアのエクスポーツは7日「現在までにミンジの来店痕跡は、合計4カ所の誕生日カフェで確認されたと伝えられている」と報じた。

掛けられたバッグの中に、手紙とともに心を込めて焼いたお手製のクッキーが入っていた。クッキーはハート形と、NewJeansのシンボルであるウサギ形で作られていた。エキスポーツは「誕生日カフェの主催者はSNSで5日『ミンジが直接置いていった。クッキーと手紙まで用意してくれた。クッキーは先着順で配布する』と伝えた」と報じた。

また誕生日当日の7日、現在、ADOR側が管理しているNewJeansのX（旧ツイッター）アカウントには「HAPPY MINJI DAY」という文字とともに、複数の写真が掲載された。

公開された写真には、小麦粉と生地、手作りのウサギ形クッキー、クッキーを作る過程、包装された完成品までが写っていた。

ミンジは手紙で、Bunnies（バニーズ、公式ファン名）への愛情を示した。「本当に久しぶりです。みんな元気にしてますか。昨年の誕生日が、もう1年も前だなんて不思議です。今年はクッキーのプレゼントを用意しました。500個は焼いたと思います」とつづった。

さらに「できれば受け取った日に食べるのが、最もおいしいと思います。いつか4時間以上も話せる日を待ち望んで…。誕生日を祝ってくれてありがとう。また会いましょう」と付け加えた。