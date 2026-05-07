◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ｉｎ ＫＡＲＡＴＳＵ −ＩＧＮＩＴＩＯＮ ｔｏ ＤＯＭＩＮＩＯＮ−」（６日、佐賀・唐津市文化体育館）観衆７５７

新日本プロレスは６日、佐賀・唐津市文化体育館で「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ｉｎ ＫＡＲＡＴＳＵ −ＩＧＮＩＴＩＯＮ ｔｏ ＤＯＭＩＮＩＯＮ−」を開催した。

メインイベントでＩＷＧＰ王者カラム・ニューマンがジェイク・リーと組んで辻陽太、鷹木信悟と対戦した。

ニューマンは５・４福岡で鷹木を破り初防衛に成功した。試合後に鷹木と辻へ唐津でのタッグ戦を通告し「俺たちが勝ったら、オマエら二人は二度とこの王座に挑戦できない。オマエらのどちらかが王者からピンフォールを取ったら、『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』（大阪城ホール）でのメイン戦をくれてやる」と独断で決定した。

ＩＷＧＰ王座を巡り風雲急を告げたタッグ戦は、辻がジーンブラスターでニューマンをフォールし勝利した。

４・４両国国技館でニューマンに敗れ王座陥落した辻は、自力でリベンジ戦をつかみとり「あのＩＷＧＰのベルトを分解した者として、その責任と覚悟を胸に、オレは次のＤＯＭＩＮＩＯＮ、メインイベント、カラム・ニューマンの前に挑戦者として立ってやるよ！」と６・１４大阪城大会で挑戦を宣言した。

バックステージで鷹木から「ＩＷＧＰは陽太、任せたぞ」と激励された辻は「鷹木さん！ 言葉はなくとも、アンタの男気、俺はリングの上で感じ取った。アンタのその男気

と共に俺は次の『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』、カラムの前に堂々と立ってやる」と呼応した。

そして王者へ「文句はねぇだろう！ お前の言った通りだ。お前から１本とってやったぞ。わかってるさ。俺は何を言われようと、誰からどんなことを言われようと、決して屈しない。こんな言いたいことも言えない世の中じゃ、プロレスラーぐらい、自分を騙すことなく生きていかねぇとな」と掲げた。

辻に敗れたニューマンは「また対戦だな。この団体でデビューした当初、彼は、最初に俺を倒したヤツらの一人だった。それが今、俺が最後の対戦相手となろうとしている。ヤツが退団するからではない。アイツの息の根を止めるからだ。もし今、家にいて死体を見たいと思うなら、オーサカジョーホールに来い。ツジ、お前は俺の闘い方も、小技も、俺の全てを知っている。３日のうちに、イギリスに戻る。世界にカラム・ニューマンが世界最高のヘビー級レスラーの一人だということを見せつけるんだ。いいか、ツジ？『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』で会おう。完売にしようぜ。古株どもに頼らなくてもいいってことを見せるんだ。新世代が台頭する。俺たちがその中心だ。俺たちはそれをリョーゴクですでに成し遂げた。お前にはちょっと引っかかるものがあるんだろう。それは俺も同じだ」と言い残すと唐津の闇へ消えた。

６・１４大阪城大会は、同日テレビ朝日系列で全国ネット中継。唐津の結果でニューマンと辻のＩＷＧＰ戦が決定的となった。