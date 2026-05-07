元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、７日までに自身のＳＮＳを更新。生まれたばかりの第１子との最新ショットを公開した。

インスタグラムに「Ｄａｙｓ ａｔ ｈｏｍｅ ｗｉｔｈ ｍｙ ｂａｂｙ」と書き始め、赤ちゃんを優しく抱っこする姿を投稿した久慈。

いとおしそうな目で我が子を見つめる写真も載せ、「久しぶりに外に出たら 春から初夏の香りに変わっていて少しびっくり 小さなぬくもりに包まれる毎日です」と、新しい生活が始まった近況をつづっている。

この投稿には「優しいママのお顔が素敵」「すっかりママの顔ですね」「優しいお母さんのオーラが全開ですね」「一段と美しく綺麗になりましたね」「美しい」などのコメントが寄せられている。

久慈は青学大卒業後の１７年４月にフジテレビに入社。同局の新人女性アナウンサーが冠番組を務める「○○パン」シリーズの１０代目に起用され「クジパン」の愛称で親しまれた。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの当時ＮＢＡＮＢＡトロント・ラプターズに所属していた渡邊雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）と結婚。今年の元日にインスタグラムで第１子妊娠、４月１３日に出産を報告していた。