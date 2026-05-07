スパイス＆ハーブ検定 10〜11月実施へ受付開始

山崎香辛料振興財団は10月1日〜11月30日に実施予定の「第17回スパイス＆ハーブ検定（CBT方式）」の申込受付を公式サイトで開始した。

申込締切日は8月19日。同検定には、エスビー食品が、ビジョンとして掲げる「『地の恵み スパイス＆ハーブ』の可能性を追求し、おいしく、健やかで、明るい未来をカタチにする」活動の一環として協力する。

スパイス＆ハーブ検定は、スパイスやハーブの魅力や正しい知識を知ってもらい、日々の料理や暮らしの中で、より身近に感じてもらうことを目的とした検定。2009年から年1回実施されており、今年は17回目の実施となる。

スパイスやハーブを自身で楽しんだり周囲の人にその魅力や使い方を伝えたりする際に役立つ実践的な知識をはかる検定で初学者から上級者まで楽しみながら学べる内容。歴史や基礎知識に加え、料理・暮らしへの取り入れ方、単品知識などを幅広く取り上げる。

今回も誰でも受験できる3級と2級、2級合格者が受験できる1級の試験を実施する。受験料（税込み、以下同）は3級4900円、2級4900円、1級5900円。併願割引があり、3級と2級の同時申し込みは8800円、2級と1級の同時申し込みは9800円となる。過去の受験者を対象とした再挑戦割引、5人以上の申し込みを対象とした団体割引もあり、それぞれ400円割り引く。

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