「抗議は当然」「やりすぎだ」パリMFがハンドもPKは与えられず。バイエルン側は不満も…「主審は正しい判断をした」「あまり知られていない例外規定がある」と現地解説【CL】

「抗議は当然」「やりすぎだ」パリMFがハンドもPKは与えられず。バイエルン側は不満も…「主審は正しい判断をした」「あまり知られていない例外規定がある」と現地解説【CL】