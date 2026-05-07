財閥家の孫娘K-POPアイドル、意外すぎる庶民派感覚に称賛の声

グループALLDAY PROJECTのメンバーであるアニー（本名ムン・ソユン）が、財閥家の子女という背景とは対照的な気さくな行動で大衆の注目を集めている。

5月5日、アニーはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、「友だちと旅行に行く飛行機の中だよ」という文章とともに、1枚の写真を掲載した。写真の中のアニーは、機内の座席でヘッドセットをつけたままノートに何かを書き込み、勉強に集中している様子である。

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特にネットユーザーの目を引いたのは、アニーが搭乗していた座席の等級だった。デパート・チェーンなどを持つ韓国の大手財閥・新世界(シンセゲ)グループのイ・ミョンヒ総括会長の外孫であり、チョン・ユギョン会長の長女であるアニーが、ファーストクラスやビジネスクラスではなく、エコノミークラスを利用していたからだ。

（写真＝アニーInstagram）

アニーは「飛行機の中でファイナル（期末試験）の勉強中。友だちがこっそり撮ってくれた写真だけど、ファンのみんなが喜びそうだから載せる」と親しみやすく説明を添えた。

現在、アメリカのコロンビア大学卒業を控えている彼女は、学業を締めくくるため忙しいスケジュールの中でも、機内で勉強を続ける“模範的な生活”ぶりを見せた。

こうした近況に、ネットユーザーたちは「当然プライベートジェットかファーストクラスだと思っていたのに、本当に意外だ」「財閥家の孫娘もエコノミーに乗るのに、自分は贅沢していたのではと思ってしまう」「友だちに合わせてエコノミーに乗ったのだろう。人柄が見える」など、好意的な反応を寄せた。

一方、アニーは昨年6月にシングル『FAMOUS』でデビューし、今年初めには学業を終えるため復学したことを伝えていた。

◇アニー（ANNIE）プロフィール

2002年1月23日生まれ、本名ムン・ソユン。韓国の財閥序列11位（2025年現在）である「新世界グループ」のイ・ミョンヒ総括会長の孫で、チョン・ユギョン会長の長女。小学校卒業後はアメリカに留学し、コロンビア大学に進学した。2024年2月、THEBLACKLABELの練習生らと一緒にいる写真が出回り、話題に。2025年6月23日、5人組の男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしてデビューした。