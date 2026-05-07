『風、薫る』木越明、「看護婦養成所一期生」の器の大きさ実感
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）に出演している柳田しのぶ役の木越明がコメントを寄せた。
『風、薫る』キャスト・出演者一覧｜出演俳優プロフィール＆登場人物紹介
――ご自身の役どころについて
同窓生のみんなが志高く養成所に入所するなかで、しのぶは西洋の本で見たナース服に憧れて養成所にやってきた人です。しのぶは自分に自信がある人間だとは思うのですが、違う価値観を持った同窓生たちと出会い、共に生活する中で少しずつ変化していく。
「看護婦養成所 一期生」と自覚することが、しのぶの中の成長の一歩なのかもしれないと感じています。同窓生の皆さんが独特なキャラクターのしのぶを自然と受け入れてくれる。出会ったころのシーンを振り返って改めて、皆さん器が大きいなと思っています。
――看護婦という職業について
“当たり前”というのは「これが当たり前じゃないといけない」と動いてくれた人たちが作れることだと思います。人の役に立ちたい、困った人に手を差し伸べたいと、明治時代に看護婦を目指した方たちの思いが今の“当たり前”につながっている。改めてその想いの偉大さを実感しています。
『風、薫る』キャスト・出演者一覧｜出演俳優プロフィール＆登場人物紹介
――ご自身の役どころについて
同窓生のみんなが志高く養成所に入所するなかで、しのぶは西洋の本で見たナース服に憧れて養成所にやってきた人です。しのぶは自分に自信がある人間だとは思うのですが、違う価値観を持った同窓生たちと出会い、共に生活する中で少しずつ変化していく。
「看護婦養成所 一期生」と自覚することが、しのぶの中の成長の一歩なのかもしれないと感じています。同窓生の皆さんが独特なキャラクターのしのぶを自然と受け入れてくれる。出会ったころのシーンを振り返って改めて、皆さん器が大きいなと思っています。
――看護婦という職業について
“当たり前”というのは「これが当たり前じゃないといけない」と動いてくれた人たちが作れることだと思います。人の役に立ちたい、困った人に手を差し伸べたいと、明治時代に看護婦を目指した方たちの思いが今の“当たり前”につながっている。改めてその想いの偉大さを実感しています。