見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第29話が7日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み、多江は悩む日々が続いていた。みんなには看護学校をやめると話す。そしてあくる日、倒れてしまう。

りんがシマケンの今の仕事と夢を知った。また多江が倒れ、ネットも反応した。

Xには「ラムネからの尿瓶w」「活字拾い」「小説家志望」「しまけんいいよねー」「ついに何者かがわかったようで。シマケン良かったね」「いい感じ、じゃないか？」「めちゃくちゃ喋るなw」「おタエさま…ピンチ」「多江さん、看護婦養成所を辞めると宣言して、倒れる」「多江さん心配」「予期せぬ実習…」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。