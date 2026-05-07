東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.39 高値157.94 安値155.04
160.77 ハイブレイク
159.36 抵抗2
157.87 抵抗1
156.46 ピボット
154.97 支持1
153.56 支持2
152.07 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1748 高値1.1797 安値1.1692
1.1904 ハイブレイク
1.1851 抵抗2
1.1799 抵抗1
1.1746 ピボット
1.1694 支持1
1.1641 支持2
1.1589 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3593 高値1.3643 安値1.3538
1.3750 ハイブレイク
1.3696 抵抗2
1.3645 抵抗1
1.3591 ピボット
1.3540 支持1
1.3486 支持2
1.3435 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7788 高値0.7835 安値0.7772
0.7888 ハイブレイク
0.7861 抵抗2
0.7825 抵抗1
0.7798 ピボット
0.7762 支持1
0.7735 支持2
0.7699 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.39 高値157.94 安値155.04
160.77 ハイブレイク
159.36 抵抗2
157.87 抵抗1
156.46 ピボット
154.97 支持1
153.56 支持2
152.07 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1748 高値1.1797 安値1.1692
1.1904 ハイブレイク
1.1851 抵抗2
1.1799 抵抗1
1.1746 ピボット
1.1694 支持1
1.1641 支持2
1.1589 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3593 高値1.3643 安値1.3538
1.3750 ハイブレイク
1.3696 抵抗2
1.3645 抵抗1
1.3591 ピボット
1.3540 支持1
1.3486 支持2
1.3435 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7788 高値0.7835 安値0.7772
0.7888 ハイブレイク
0.7861 抵抗2
0.7825 抵抗1
0.7798 ピボット
0.7762 支持1
0.7735 支持2
0.7699 ローブレイク