東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.39　高値157.94　安値155.04

160.77　ハイブレイク
159.36　抵抗2
157.87　抵抗1
156.46　ピボット
154.97　支持1
153.56　支持2
152.07　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1748　高値1.1797　安値1.1692

1.1904　ハイブレイク
1.1851　抵抗2
1.1799　抵抗1
1.1746　ピボット
1.1694　支持1
1.1641　支持2
1.1589　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3593　高値1.3643　安値1.3538

1.3750　ハイブレイク
1.3696　抵抗2
1.3645　抵抗1
1.3591　ピボット
1.3540　支持1
1.3486　支持2
1.3435　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7788　高値0.7835　安値0.7772

0.7888　ハイブレイク
0.7861　抵抗2
0.7825　抵抗1
0.7798　ピボット
0.7762　支持1
0.7735　支持2
0.7699　ローブレイク