８日の主なマーケットイベント ８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表

０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：３０ 豪・貿易収支

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・建設支出



○決算発表・新規上場など



決算発表：日本電技<1723>、世紀東急<1898>、住友林<1911>、ヤマト<1967>、日東富士<2003>、中部飼<2053>、デジアーツ<2326>、味の素<2802>、モノタロウ<3064>、コロプラ<3668>、協和キリン<4151>、インテージＨ<4326>、東計電算<4746>、リソル<5261>、東京鉄<5445>、インソース<6200>、タダノ<6395>、ＴＯＡ<6809>、横河電<6841>、ノジマ<7419>、日本ライフＬ<7575>、ダイトロン<7609>、助川電気<7711>、イトーキ<7972>、スクロール<8005>、長瀬産<8012>、アクシアル<8255>、スパークス<8739>、アイネス<9742>、ヨンキュウ<9955>ほか



出所：MINKABU PRESS