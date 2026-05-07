○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
０８：５０　日・マネタリーベース
１０：３０　豪・貿易収支
１５：００　独・製造業新規受注
１５：４５　仏・貿易収支
１５：４５　仏・経常収支
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・小売売上高
２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０　米・非農業部門労働生産性（速報値）
２１：３０　米・単位労働コスト（速報値）
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２３：００　米・建設支出

○決算発表・新規上場など

決算発表：日本電技<1723>、世紀東急<1898>、住友林<1911>、ヤマト<1967>、日東富士<2003>、中部飼<2053>、デジアーツ<2326>、味の素<2802>、モノタロウ<3064>、コロプラ<3668>、協和キリン<4151>、インテージＨ<4326>、東計電算<4746>、リソル<5261>、東京鉄<5445>、インソース<6200>、タダノ<6395>、ＴＯＡ<6809>、横河電<6841>、ノジマ<7419>、日本ライフＬ<7575>、ダイトロン<7609>、助川電気<7711>、イトーキ<7972>、スクロール<8005>、長瀬産<8012>、アクシアル<8255>、スパークス<8739>、アイネス<9742>、ヨンキュウ<9955>ほか

出所：MINKABU PRESS