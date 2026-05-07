開催：2026.5.7

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 8 - 2 [Wソックス]

MLBの試合が7日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとWソックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。

2回表、6番 アンドルー・ベニンテンディ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 LAA 0-1 CWS

2回裏、8番 トラビス・ダーノー 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでエンゼルス得点 LAA 3-1 CWS、1番 ザカリー・ネト 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 4-1 CWS、2番 マイク・トラウト 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 5-1 CWS

4回裏、4番 ホルヘ・ソレア カウント1-1から押し出しの死球でエンゼルス得点 LAA 6-1 CWS、5番 ジョ・アデル カウント0-0から押し出しの死球でエンゼルス得点 LAA 7-1 CWS

7回表、1番 サム・アントナッチ カウント1-2から押し出しの死球でWソックス得点 LAA 7-2 CWS

8回裏、1番 ザカリー・ネト 4球目を打ってライトへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 8-2 CWS

試合は8対2でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで1勝3敗0S。負け投手はWソックスのノア・シュルツで、ここまで2勝2敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.237となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 07:48:12 更新