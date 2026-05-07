「この組み合わせはかなり面白い」CL決勝の対戦カードにネット反響！「盛り上がること間違いなし」「待ちきれません！」
現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第２レグで、連覇を狙うパリ・サンジェルマン（フランス）がブンデスリーガ王者のバイエルン（ドイツ）とアウェーで対戦。この一戦は１−１のドローだったものの、アグリゲートスコア６−５で２シーズン連続の決勝に駒を進めた。
この結果、現地30日にルーマニアのブカレストで開催されるファイナルの対戦カードは、パリSG対初優勝を狙うアーセナル（イングランド）に決定した。
この組み合わせに、インターネット上では次のような声が上がった。
「待ちきれません！」
「素晴らしい決勝になりそうです」
「スタイルの違う両チームの対決だけに、戦術面の駆け引きもかなり見どころになりそう。ブダペストの舞台でどんなドラマが生まれるのか、本当に楽しみです」
「この組み合わせはかなり面白いですね。PSGの完成度とアーセナルの組織力がぶつかる、戦術的にも見応えある決勝になりそうです」
「アーセナルがCL決勝に来るのが現実になる日が来るとは思わなかった」
「舞台は整いました。このゲームは盛り上がること間違いなし」
リーグ制覇にも迫っている両チームのスペクタクルな試合に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デンベレが決めた開始３分の先制弾
この結果、現地30日にルーマニアのブカレストで開催されるファイナルの対戦カードは、パリSG対初優勝を狙うアーセナル（イングランド）に決定した。
「待ちきれません！」
「素晴らしい決勝になりそうです」
「スタイルの違う両チームの対決だけに、戦術面の駆け引きもかなり見どころになりそう。ブダペストの舞台でどんなドラマが生まれるのか、本当に楽しみです」
「この組み合わせはかなり面白いですね。PSGの完成度とアーセナルの組織力がぶつかる、戦術的にも見応えある決勝になりそうです」
「アーセナルがCL決勝に来るのが現実になる日が来るとは思わなかった」
「舞台は整いました。このゲームは盛り上がること間違いなし」
リーグ制覇にも迫っている両チームのスペクタクルな試合に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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