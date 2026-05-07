千葉MF日高大のFK弾が話題

ジェフユナイテッド千葉は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節でFC東京と対戦し、3-0で勝利した。

この試合3得点目を決めたMF日高大（まさる）の直接フリーキックが「何回でも見直したい」「メッシやん」と話題をさらっている。

左サイドバックで先発した日高は、2-0で迎えた後半34分に直接フリーキックのチャンスを得た。左足から放たれたボールは美しい弧を描きながら、韓国代表GKキム・スンギュをかわすようにゴール左側へ吸い込まれた。

昨季に17年ぶりとなるJ1復帰の原動力となった日高は、精度の高い左足で数々のチャンスとゴールを生み出してきた。流通経済大卒業後に当時東北1部のいわきFCでキャリアを歩み始めた苦労人は、自身初のJ1で存在感を見せている。

日高のゴールもあり、5連敗中だったチームは6試合ぶりの白星を手にした。SNSでは「美しい軌道すぎて」「メッシやん」「めちゃめちゃ綺麗なゴール！」「何回でも見直したい」「キーパー取りずらいゴール左上の隅に完璧なFK」「CR7を連想させる」「鳥肌が立つ弾道」など多くのコメントが寄せられ、31歳MFが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）