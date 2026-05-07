目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』、アクション練習の風景と劇中シーンが鮮やかにシンクロ アクションメイキングPV第2弾解禁
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（公開中）のアクションメイキングPV第2弾とメイキングカットが解禁された。
【動画】アクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロするアクションメイキングPV第2弾
同作品は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破する同名コミックが原作となっている。元殺し屋の主人公・坂本太郎が、ある日一目惚れした女性・葵との結婚を機に殺し屋を引退。家族と平穏な日常を過ごしていたが次々と刺客が迫り来る――。愛する家族との日常を守るため、襲い来る敵と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーとなっている。
4月29日に全国451館で公開されると、公開から5日間（4／29〜5／3）で興行収入10.5億円、観客動員数77.3万人を突破。日本中を熱狂の渦に巻き込んでいる。
目黒は、主人公の坂本太郎を演じる。「推定体重140キロのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本」と、「本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本」という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
今回解禁されたアクションメイキングPV第2弾では、各キャストが極限まで突き詰めたアクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロ。観る者を一気に作品の深部へと引きずり込む、没入感と臨場感を体感できる映像となっている。
劇中カットと交互に映し出される舞台裏では、目黒が重さ8キロの特殊メイクを感じさせない驚異的な跳躍や、スタントチームとの緻密な連携から生まれる超絶アクションの制作過程を披露。撮影の合間にも殺陣の確認を怠らず、完成披露舞台あいさつで自ら「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げることができた」と語った通り、すさまじい熱量とストイックな姿勢で現場をけん引し続けた、目黒の“表現者としての覚悟”が克明に捉えられている。
今作で本格的なアクション初挑戦の坂本の相棒・シンを演じる高橋文哉が、一切の妥協なく「飛び蹴り」に挑む真剣な眼差しや、南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）ら「ORDER」メンバー、そして物語の鍵を握る鹿島（塩野瑛久）、勢羽夏生（渡邊圭祐）ら刺客たちが、泥臭くも真摯に自らの限界に挑む貴重な特訓風景も一挙公開。加えて、先日ついにその正体が解禁され大きな話題を呼んでいる、最凶の敵・X（スラー）役の志尊淳が、不敵な笑みを浮かべ佇む貴重な表情を捉えたカットも収録されている。劇中で繰り広げられる華やかな死闘の裏側にある、キャスト陣の並々ならぬ努力と、アクション部との絆を垣間見ることができる。
さらに、新たなアクションメイキングカットも解禁。本編の大迫力のアクションシーンを支えたワイヤーアクションの裏側が公開される。全身全霊でアクションに臨んだキャストの勇姿が映し出されている。
【動画】アクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロするアクションメイキングPV第2弾
同作品は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破する同名コミックが原作となっている。元殺し屋の主人公・坂本太郎が、ある日一目惚れした女性・葵との結婚を機に殺し屋を引退。家族と平穏な日常を過ごしていたが次々と刺客が迫り来る――。愛する家族との日常を守るため、襲い来る敵と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーとなっている。
目黒は、主人公の坂本太郎を演じる。「推定体重140キロのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本」と、「本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本」という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
今回解禁されたアクションメイキングPV第2弾では、各キャストが極限まで突き詰めたアクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロ。観る者を一気に作品の深部へと引きずり込む、没入感と臨場感を体感できる映像となっている。
劇中カットと交互に映し出される舞台裏では、目黒が重さ8キロの特殊メイクを感じさせない驚異的な跳躍や、スタントチームとの緻密な連携から生まれる超絶アクションの制作過程を披露。撮影の合間にも殺陣の確認を怠らず、完成披露舞台あいさつで自ら「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げることができた」と語った通り、すさまじい熱量とストイックな姿勢で現場をけん引し続けた、目黒の“表現者としての覚悟”が克明に捉えられている。
今作で本格的なアクション初挑戦の坂本の相棒・シンを演じる高橋文哉が、一切の妥協なく「飛び蹴り」に挑む真剣な眼差しや、南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）ら「ORDER」メンバー、そして物語の鍵を握る鹿島（塩野瑛久）、勢羽夏生（渡邊圭祐）ら刺客たちが、泥臭くも真摯に自らの限界に挑む貴重な特訓風景も一挙公開。加えて、先日ついにその正体が解禁され大きな話題を呼んでいる、最凶の敵・X（スラー）役の志尊淳が、不敵な笑みを浮かべ佇む貴重な表情を捉えたカットも収録されている。劇中で繰り広げられる華やかな死闘の裏側にある、キャスト陣の並々ならぬ努力と、アクション部との絆を垣間見ることができる。
さらに、新たなアクションメイキングカットも解禁。本編の大迫力のアクションシーンを支えたワイヤーアクションの裏側が公開される。全身全霊でアクションに臨んだキャストの勇姿が映し出されている。