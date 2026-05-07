タレントの渡辺満里奈（55）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）との21年目の結婚記念日のお祝いショットを公開した。

「5/5は結婚記念日。当日は夫が仕事のため、今日行ってきました」と1日遅れで夫と夫婦水入らずでのお祝いショットを披露した。

「美味しいお鮨が食べたい！とずっと私がわめいていたので、今日は鮨！初めて伺ったお店でしたが、アットホームな雰囲気がリラックスできる、とても美味しい素敵なお店でした」とつづった。

「お店の大将や、隣のお客様とも話が弾み、楽しい時間。お隣のご夫婦、話しかけてしまってすみませんでした」と渡辺。「結婚して21年。色々乗り越えて21年。夫の優しさや寛大さにいつも感謝してます！健康に歳を重ねていきましょう。これからも、よろしくね！」とつづった。

この投稿に、フォロワーからは祝福の声とともに「素敵なご夫婦」「いつまでも名倉さんと仲良しで」「お二人が幸せでいてくれることが、これからも、いつまでも続いていきますように」「いつまでも健康で仲良くお過ごしください」などの声が寄せられている。

名倉と渡辺は2005年に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生している。