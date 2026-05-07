２０２２年１０月１日に亡くなった国民的プロレスラー、アントニオ猪木さん（享年７９）の肖像権などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は６日、今月１３日から２５日まで「ジェイアール京都伊勢丹」１０階催物場で「燃える闘魂アントニオ猪木展〜藤波辰爾デビュー５５周年、初代タイガーマスクデビュー４５周年記念」を開催することを発表した。

全国各地で開催してきた猪木展。ＩＧＦは「新たなる開催地は京都。そして、開催場所は、猪木の数あるハプニングの中で最上級の事件と言っていい『タイガー・ジェット・シン新宿伊勢丹襲撃事件』の因果か、ジェイアール京都伊勢丹。何かが起こる予感しかしない、この京都猪木展に是非、ご期待ください」と告知した。

入場は無料。主な展示品は、猪木さんのガウン、アンドレ・ザ・ジャイアントさんのシューズ、藤波のベルト（ＷＷＷＦｊｒ．ヘビー）とガウン。初代タイガーマスクのマスクなど。

また会期中は、レジェンドレスラーによる撮影会＆トークショーを実施。開催日当日の午後２時５０分までに会場内で１会計につき１万２３００円（税込・優待後金額）以上、購入者に先着で「レジェンドレスラー撮影会＆トークショー参加整理券」を配布する。

日程（いずれも午後３時スタート）は以下の通り。

▼１６日 初代タイガーマスク トークショー＆サイン色紙お渡し会

▼１７日 前田日明 撮影会＆トークショー

▼２３日 武藤敬司 撮影会＆トークショー

▼２４日 藤波辰爾 撮影会＆トークショー