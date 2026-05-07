Mの精神を受け継ぐ高性能EV

2027年に登場予定のBMWの高性能EV『M3』と、次世代のガソリン版M3は「双子」のような存在となり、価格帯も「ほぼ同等」になる見込みだ。

【画像】主力の人気セダンがついにEVへ！ 新世代3シリーズ誕生【BMW i3を詳しく見る】 全45枚

歴代初の電動M3（正式名称は未定）は、最近発表された『i3』をベースとし、4基の電気モーターを搭載。1000ps近い出力を発揮すると予想され、すでにサーキット等でのテスト走行が確認されている。



新型M3のベースとなるi3 BMW

同時に、内燃機関搭載のM3も新世代へと更新される予定だ。現行『3シリーズ』のCLARプラットフォームを引き続き採用するが、BMWの「ノイエ・クラッセ」デザインに沿って内外装を一新する。

BMW Mの販売責任者であるシルビア・ノイバウアー氏は、AUTOCARの取材に対し、同部門初の量産EVが「BMW MのDNAを忠実に受け継ぐ」と確信していると語った。

「重要なのは加速性能やパワーだけではありません。ドライバビリティや操作性、そしてドライバーとクルマ、道路との間に生まれる信頼感と一体感です。高性能なBEVでは、あらゆる瞬間においてクルマを信頼できなければなりませんが、このモデルはまさにそれを実現しているのです」

高性能EVに懐疑的な既存のBMW Mオーナーを説得し、乗り換えてもらうにはどうすればいいかと記者に問われると、ノイバウアー氏は「実際にクルマに乗ってもらう必要があります」と答えた。

電動とガソリン車を選べるように

BMWはMオーナー向けにEV試乗ツアーを計画しているという。

「もちろん、ガソリン車愛好家のターゲット層の全員を説得して、完全電動のBMW M3を購入してもらうことはできないでしょう。しかし、試乗する100人のうち、何人かは納得していただけるはずです。そして、それ以外のすべての人には、従来通りの内燃機関モデルを提供し続けます」



新型M3のベースとなるi3 BMW

ノイバウアー氏は、EV販売の伸び悩みにもかかわらず、電動M3の導入について懸念はないと述べ、BMWには需要に合わせて生産量を調整する十分な能力があると指摘した。

「良いニュースは、価格の観点から見れば、両車はほぼ同水準にあるということです」

2種類のM3を並行して販売することで、顧客に「選択肢」を与えられるとノイバウアー氏は言う。

「機能的な違いにより、一部のデザインは異なりますが、見た目は双子のようです」

主要ターゲットは同じ

ノイバウアー氏は、ガソリン車とEVで異なる購入層をターゲットにするつもりは特にないとし、「主にターゲットとなるのは高性能を求める層です。しかし、その高性能車を求める層の中でも、より先進的なEV志向の人々もいれば、永く内燃機関車に乗り続ける筋金入りのガソリン車愛好家もいます」と説明した。

「ですが、いずれもBMW Mであることに変わりはありません。BMW M3について語る時、駆動方式が何であれ、それはM3なのです。ドライビング・エクスペリエンスは本物であり、EVか内燃機関かを選ぶのはお客様自身です」