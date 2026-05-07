新潟県糸魚川市のヒスイ海岸で見つけたのは、翡翠のように青く透ける小さな物体でした。「やったー！」と心が躍ったのもつかの間、手に取ると驚くほど軽く、石とは思えません。不思議に思った男性が「なにこれ？？？」とXに写真を投稿すると、正体を巡るさまざまな声が集まり、2万件を超える“いいね”が寄せられました。



【写真】手に取ると、思いのほか軽い……

投稿したのは、鉱物採取が趣味だという松殿さん（@matudono2）。この日も石拾いに訪れていたところ、光を帯びた青緑色の物体が目に入り、「心が躍りました」と振り返ります。



ヒスイ海岸は、新潟県糸魚川市の海岸の通称で、国石にも選ばれている翡翠の原石が海岸に打ち上がることで知られています。波に磨かれた色とりどりの石が浜に並び、翡翠や珍しい鉱物を探しに全国から愛好家が訪れるスポットです。松殿さんも普段から、この浜で「変わった石はないかな？」と石拾いを楽しんでいるといいます。



この日、松殿さんがヒスイ海岸を訪れたのは、少し波が高いタイミングでした。普段は小砂利の浜ですが、波が高い日は砂浜になりやすく、石が出ている場所が少なくなる傾向があるそうです。そんな中、ひたすら浜を歩いていたときに目に入ったのが、この謎の物体でした。



表面はなめらかで、丸みがあり、どこか人工物のようにも見える形をしていたものの、「色合いは、たしかに目を引くものだった」と語ります。



「手に取ると、少し風が吹くと飛んでいってしまいそうなくらい軽かったんです。翡翠なら比重があるため“ズシッ”と重く感じるはずなので、その時点で翡翠ではないことは分かりました」



見た目は美しいのに、正体がつかめない。そのまま「なにこれ？？？」とXへ投稿すると、反応はすぐに広がりました。「竜宮城から流れ着いたお宝だと思います」といったユニークなコメントが並ぶ一方、フォロワーからは「サザエの蓋」だという声も届き、謎の物体の正体が明らかになりました。



反響の大きさについて松殿さんは、「すごく多くの方に見ていただいたことに驚きました」と話します。反響が広がった理由については、「ここ最近、糸魚川市で青い石のラピスラズリが発見された話題が注目を集めている影響もあったのかも」と推察しているそう。



「運が良ければ翡翠とラピスラズリを採取できるかもしれないので、皆さんもぜひ、石拾いをチャレンジしてみてください」