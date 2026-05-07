フリーアナウンサーの宮粼玲衣（32）が6日、自身のインスタグラムで、第2子出産を報告した。

「こどもの日のきのう、第2子となる女の子を出産しました」と報告。「新生児ってこんなに小さかったかな…？フニフニふわふわの赤ちゃん。そしてそんな赤ちゃんをそ〜っとなでては嬉しそうにぴょんぴょん跳ねる息子にも癒されています」とつづりつつ、「にしても息子の赤ちゃんの頃と娘が瓜二つでびっくり」と目を細めた。

「予定日を過ぎても出てくる兆しなく、準備だけ万端にしてのんびり映画を観ていたら、終わる頃になんとなくおなかが痛み出しあっという間に出産となりました」とつづった。

「夜間でしたが、息子を取り上げてくださった助産師さんがたまたまいらして2人目もお世話になることに 入院のお部屋もたくさんあるのに、こちらもまさかの息子の時と同じお部屋！3年半前に戻ったような、懐かしい不思議な気持ちです」と思わぬ偶然も重なったという。

「実は今学生の立場でもあるので、アナウンサー・二児の母・学業とやること盛りだくさんなのですが、育児をしっかり楽しみたいと思います！もちろんお仕事も頑張りますので引き続きよろしくお願いします」と記した。

宮粼は大学卒業後、2017年に静岡朝日テレビ入社。「とびっきり！しずおか」「霜降り明星のあてみなげ」「朝だ！生です旅サラダ」などに出演し、21年に結婚発表。翌22年12月に第1子長男を出産。25年1月末で静岡朝日テレビを退社し、同2月から吉本興業とマネジメント契約を結び、フリーアナ、タレントとして活動を続ける。