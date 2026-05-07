プロボクシングWBO世界フライ級王者のアンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、12勝9KO1敗）が7月11日に米サンフランシスコのシビックセンターで同級14位のアンディ・ドミンゲス（28＝メキシコ、13勝6KO1敗）を相手に6度目の防衛戦に臨むことになった。ボクシング史上最多観客数を目指す興行の主催者IVBが6日、YouTubeで発表した。

ボクシング興行における従来の最多観客動員記録は、1941年にミルウォーキーのジュノーパークで開催されたトニー・ゼールvsビリー・プライヤーの13万5132人とされる。主催者は7月11日の興行で記録更新に挑戦するとしており、オラスクアガ―ドミンゲスがメインカードに抜てきされた。

世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）の盟友として知られるオラスクアガは、直近8試合のうち7戦を日本で戦っており、日本のファンにもおなじみ。3月にBUNTAIで行われた興行では、飯村樹輝弥（角海老宝石）に9回TKO勝ちして5度目の防衛に成功した。今月2日の東京ドーム興行でも世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦した中谷をサポートしていた。

東京ドームで行われた井上尚―中谷の“世紀の一戦”は、日本ボクシング史上最多の観衆5万5000人を集めていた。