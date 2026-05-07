いいストロークは前傾の分、タテ回転に見えるが意識は水平横回転とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

いいストロークは前傾の分、タテ回転に見えるが意識は水平横回転とは

前傾した分、肩がタテに動いて見えるが、意識は水平横回転

イスに座ってのストローク体験で正しいショルダーストローク感覚がつかめたら、それを前傾した状態でやってみましょう。まずは、イスに座った状態でパターを体の正面で構え、そのまま立ち上がり、水平から15度ほど前腕から下げたら徐々に前傾を深くしていきます。このとき、ヒジや手首の角度はまったく変えずにただ前傾するだけです。そしてパターのヘッドが地面からボール１個分の高さになるまで上体を傾けたら、最後にヒザをほんの少し曲げて、ライ角通りにソールを地面に置いてポスチャーの完成です。

構えができたら深い前傾のまま、イスに座っていたときと同様に、“水平横回転”を意識しながらストローク。正面から見るとテークバックでは右肩が上がり、フォロースルーでは左肩が上がるといったように肩が上下動して見えますが、これは前傾をしているから。イメージはあくまでも水平横回転です。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也