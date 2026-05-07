本日の予定【経済指標】
【豪州】
貿易収支（3月）10:30
予想 43.0億豪ドル 前回 56.86億豪ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（3月）15:00
予想 0.9% 前回 0.9%（前月比)
予想 1.6% 前回 3.5%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（3月）18:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 1.7%（前年比)
【スイス】
雇用統計（4月）16:00
予想 3.1% 前回 3.1%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想 N/A 前回 -78.0%（前年比)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 N/A 前回 1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 4.4%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）21:30
予想 N/A 前回 18.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想 N/A 前回 178.5万件（継続受給者数)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（5月）8日04:00
予想 6.5% 前回 6.75%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更することがあります
貿易収支（3月）10:30
予想 43.0億豪ドル 前回 56.86億豪ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（3月）15:00
予想 0.9% 前回 0.9%（前月比)
予想 1.6% 前回 3.5%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（3月）18:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 1.7%（前年比)
【スイス】
雇用統計（4月）16:00
予想 3.1% 前回 3.1%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想 N/A 前回 -78.0%（前年比)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 N/A 前回 1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 4.4%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）21:30
予想 N/A 前回 18.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想 N/A 前回 178.5万件（継続受給者数)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（5月）8日04:00
予想 6.5% 前回 6.75%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更することがあります