【豪州】
貿易収支（3月）10:30
予想　43.0億豪ドル　前回　56.86億豪ドル（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（3月）15:00
予想　0.9%　前回　0.9%（前月比)
予想　1.6%　前回　3.5%（前年比)

ユーロ圏小売売上高（3月）18:00　
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　1.7%（前年比)

【スイス】
雇用統計（4月）16:00
予想　3.1%　前回　3.1%（失業率（季調前）)　
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（4月）20:30
予想　N/A　前回　-78.0%（前年比)

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　N/A　前回　1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　N/A　前回　4.4%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）21:30
予想　N/A　前回　18.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）
予想　N/A　前回　178.5万件（継続受給者数)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（5月）8日04:00
予想　6.5%　前回　6.75%（オーバーナイト・レート)

※予定は変更することがあります