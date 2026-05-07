「いただきシャス！」ポーズをとる真弓孟之（左）と山中一輝（右）



◆「newsおかえり」金曜日AmBitiousコーナーが大幅リニューアル

行き先は「街ゆく人のレシート」次第！？ 予測不能のガチすぎるグルメロケがスタート！

ABCテレビで放送中のニュース情報番組「news おかえり」（毎週月～金曜 午後3時40分～ 関西地区で放送中）は、この春で放送5年目に突入する。さらなるパワーアップを目指し、5月8日（金）より、関西ジュニア・AmBitiousが出演する人気ロケコーナーが新しくなる。

新コーナーのタイトルは、「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～」。

◆財布に眠る「思い出のレシート」から絶品グルメを紐解く！

「皆さんは、財布の中にレシート入っていませんか？」ついつい入れっぱなしになっている財布の中のレシートたち。さらに最近ではあえて紙で残す「思い出ホルダー」が若者の間で流行したり、レシートは単なる会計記録ではなく「思い出の一枚」として注目されている。

今回の新企画は・・・

AmBitiousのメンバーが街ゆく人に「思い出に残っているレシート」を求めて直撃インタビュー。「夫婦の記念日」「商談成功の勝負接待」「自分へのご褒美」など、レシートの裏側に隠された人間ドラマとともに、そこへ記された絶品グルメのお店へアポなし直撃！

レシート探しから取材交渉・グルメロケまで全てをAmBitiousが担う。

◆初回ロケに挑むのは真弓＆山中！ まさかのミラクルが連発！？

これまでの元気いっぱいのイメージに加え、新コーナーではメンバーがフォーマルなジャケットスーツスタイルで登場する。ネクタイにはそれぞれのメンバーカラーをあしらい、AmBitiousの可愛らしさに「かっこよさ」と「スタイリッシュさ」をプラス。大切なお店を紹介してくれる方々や、取材先へのリスペクトを込めて取材に出かける。

街ゆく人に聞き込むもレシート探しに苦戦する真弓＆山中。しかしとある人との出会いからロケは思わぬ展開に！ 予想だにしなかった物語が動き出す。そして2人が出会った絶品グルメとは？

【コメント】

◆真弓孟之 コメント

初回ロケに行ってきました！！

街ゆく人のレシートが全ての鍵を握っている企画なのですが、初回にしてハプニングの連続！ 台本という頼るものがない中で不安がすごく大きかったのですが、それがスリリングで楽しかったです！ 皆さんの金曜日の夕方という時間が少しでも楽しみになるよう、AmBitiousで作り上げたいと思います！！

ぜひ見てください！ お願いシャス！！



◆山中一輝 コメント

街の人のレシートから行き先を決めるロケで、想像以上にドラマがあってとても楽しかったです！ このコーナーが始まると聞いた時に、「自分のお財布の中のレシートは何が入ってるだろう？」と思い見てみると、お店ひとつひとつに思い出があって新しい発見になりました！ 偶然を頼りに進むからこそのワクワク感が、このコーナーの魅力だと思います。これからどんな出会いがあるのか、すごく楽しみです！

是非みなさん、AmBitiousの新コーナーを見てください！

◆【初回放送日（予定）】

5月8日（金） ※原則、隔週金曜日に放送予定

◆TVerで見逃し配信開始！

コーナーリニューアルに合わせ、TVerでの見逃し配信もスタートする。

「newsおかえり」放送終了後の夜７時から配信開始。

もう一度見たい方も関西エリア以外の方も是非チェック！

TVer：https://tver.jp/series/srhgbr2p0u

「news おかえり」番組情報

《 放送日時 》

毎週 月曜～金曜 午後３時40分～夜７時

（ ※午後５時47分～午後５時50分「私の幸福時間」を挟む）

（ ※午後５時50分～午後６時15分「ANNスーパーＪチャンネル」を挟む）

《 出演 》

メインMC：横山太一（ABCテレビアナウンサー）