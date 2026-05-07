背中がもたつく原因は“姿勢のねじれ”？40代から変わる“スッキリ見え”が叶う整え習慣
太っているわけではないのに、なぜか背中が重たく見える。その原因は“姿勢のクセ”かもしれません。丸まった背中や硬くなった肩甲骨まわりは、動かさないままだと滞りやすく、見た目の印象に直結します。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【猫ねじりのポーズ】。背中をほぐしながら整え、スッキリとした上半身へ導きます。
【STEP１】土台をつくる
四つん這いになり、手は肩の真下、膝は腰の真下にセット。背骨を長く保ち、視線は床へ。まずは体の軸を安定させます。
【STEP２】ねじりを入れる
【STEP３】開いて整える
通した腕を支点に反対の腕を天井方向へ引き上げます。胸を開きながら、肩甲骨を大きく動かすイメージで３〜５呼吸（30秒間）キープ。反対側も同様に行います。
▶ 効かせるコツ
ポイントは“深くねじる”よりも“胸と背中を広げる”意識です。胸が落ちると効果が半減するため、目線は自然に上方向へ。呼吸を止めず、肩甲骨まわりがじんわり動く感覚を大切にすると、背中の軽さにつながります。
背中は自分では見えにくいからこそ、印象差が出やすいパーツ。１日数分の積み重ねで、上半身の見え方は自然と変わっていきます。ぜひ無理のない範囲で習慣化してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIにより作成しています ※本記事はヨガインストラクター、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼太っていないはずなのに“背中が重たい”と感じる。１日３回で変わる「全身引き締め」習慣