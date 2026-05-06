【半年で−５kg】“カロリーばかり気にする”のをやめただけ。体が変わった簡単ダイエット
「カロリーを抑えれば痩せると思っていました」と話すのは、Nさん（44歳・会社員）。カロリーを意識して食事を選んでいたものの、食後の満足感が続かず、気づけば間食が増えてしまう日々が続いていたといいます。そこでカロリーだけに捉われないように食事内容を調整したことで、体の感覚やリズムに変化が出てきたそうです。
“とにかく低カロリー”を優先するあまり、食事の満足感が不足
「以前はとにかくカロリーが低いものを選ぶようにしていました」とNさん。サラダ中心の軽めの食事ばかりで、満足感が続かない状態だったといいます。
その結果、「食べた直後はいいんですが、すぐにお腹が空いてしまって…」と間食が増えたり、後から食事量が増えてしまうことが続いていたそう。実際、満足感の低い食事は次の食行動に影響しやすいと言われています。
食事の“内容と満足感”に意識を向けるように
そこで意識したのが、「カロリーだけで判断しない」ということ。タンパク質や食べ応えを意識するようにして、主菜をしっかり取る、よく噛める食材を選ぶことを優先するようにしたのです。
食後の満足感が著しく上がったそうで、「同じくらいのカロリーでも、満足感が全然違うことに気づきました」とのこと。おかげで間食の回数が減少し、食事のリズムも自然と整っていったといいます。
結果的に“整える”ことが大事だった
結果的に、半年後にNさんの体重は−５kg。大きな食事制限をしたわけではないものの、生活全体に変化が出てきたといいます。しかも「無理に減らした感覚はなくて、気づいたら食べ過ぎることが減っていました」とのこと。満足感のある食事を選ぶことで、間食や食事量が自然と落ち着いていくったことが、嬉しい結果につながったのでしょう。
ダイエットにおいて、カロリーは重要な指標のひとつですが、それだけで判断するとバランスを崩すことも。やはり無理なくダイエットを続けていくためにも、食事そのものの満足感や栄養バランスに目を向けることが大事なのです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、取材および栄養や生活習慣に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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