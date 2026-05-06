なぜかアカ抜けない原因は“シルエット”かも。定番人気「ボブ」、大人世代の見直しポイント
きれいに整えているはずのボブなのに、どこか今っぽく見えないと感じていませんか？ボブはシンプルだからこそ、“シルエットの差”がそのまま印象に表れます。2026年春夏は、ただラインを整えるだけでは不十分。動き・重さ・抜けをどこに置くか、このバランスが鍵になります。今回は、大人世代のボブがアカ抜けて見えにくくなる原因をチェックしてみましょう。
▲シルエットで印象はここまで変わる。左から「動きがない」「重さが下に溜まる」「広がってまとまらない」状態
動きがない“止まったラインボブ”
毛先を揃えたボブ自体はトレンドですが、ラインがきれいに出すぎると動きが消え、どこか硬い印象に見えてしまいます。ストンと落ちるだけのシルエットは、軽やかさが出にくく、のっぺりとした印象につながることも。
毛先に重さが溜まる“下重心ボブ”
ボブは重さを残すスタイルですが、その重さが毛先に集中しすぎると、全体が沈んだ印象に。横から見たときにシルエットが下に寄ると、動きが出にくく、少し古い雰囲気に見えかねません。
ポイントは、“重さの位置”をずらすこと。中間に厚みを持たせながら、顔まわりに流れをつくり、毛先には軽さを残すことで、立体感と軽やかさが自然に共存します。
削りすぎた“広がるシルエット”
軽さを出そうとして毛量を減らしすぎると、ボブ特有のフォルムが崩れてしまいがち。特に髪の密度が足りないと広がりやすく、まとまりのない印象につながってしまうでしょう。
今季は、“軽さよりもバランス”が重要。必要な部分にはしっかり厚みを残しつつ、表面や顔まわりだけに動きを加えることで、重さと軽さが両立したシルエットに整います。
▲顔まわりに自然な流れ、中間に厚み、毛先に抜け。重さと軽さがバランスよく整った今っぽいボブ
ボブは長さではなく、“シルエット設計”で印象が決まります。整えすぎても、削りすぎても、どこか違和感が出てしまうもの。なんとなくしっくりこないと感じたときは、「動きはあるか」「重さの位置は偏っていないか」「広がりすぎていないか」を見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼【2026春】マイナス５歳見えが叶う。今っぽく若々しく見える「大人ボブ」３選