数字にこだわる vs 習慣にこだわる、やせやすいのはどっち？大人世代の“ダイエットの正解”
ダイエットをしていて、「食事も運動もちゃんと管理しているのに、なぜか変わらない」と感じたことありませんか？体重やカロリーなど、数字を意識することはダイエットにおいて重要な要素。一方で、細かく管理していなくても、自然と体型をキープしている人もいます。その差を生むのが、“何を基準に行動しているか”。今回は、大人世代にとって現実的な整え方を見直します。
数字にこだわると“調整しやすいがブレやすい”
体重や摂取カロリーといった数値は、変化を客観的に把握するための指標として有効。日々の行動を微調整しやすく、短期的な変化にも気づきやすいのが特徴です。
ただし、体重は水分量や体調、測るタイミングによっても変動するため、数字に意識が向きすぎると、一時的な増減に振り回されやすくなります。結果として、必要以上に食事を減らしてしまったり、無理な調整につながることも。使い方次第で判断を不安定にする側面もあるでしょう。
習慣にこだわると“安定するが変化が見えにくい”
食事内容や生活リズムといった習慣を整える方法は、無理なく続けやすいのが特徴。毎日の行動が整うことで、エネルギーバランスも自然と安定しやすくなります。また、習慣化された行動は意思の強さに頼らず継続できるため、長期的に見て体型の維持にもつながりやすいでしょう。
でも一方で、変化がすぐに数字に出にくいため、「やっているのに変わらない」と感じてしまうことも。そして途中でやめてしまえば結果につながらないため、“続ける視点”が重要になります。
やせやすい人は“習慣を軸に数字を活用している”
実際、やせやすい人に共通しているのは、習慣をベースにしながら数字を補助として活用しています。日々の食事や生活リズムを整え、そのうえで数値を確認し、ズレがあれば調整する。この順番が変化と安定につながっているのです。
数字にこだわるか、習慣にこだわるか。どちらかが正解というわけではありません。だからこそ、何を基準にするかを見直すことで無理のないダイエットに取り組んでいきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼“頑張りすぎない”が減量成功のカギ！−10kgを叶えた40代女性が「やめたこと」＆「始めたこと」