おしゃれのつもりが“おば見え”。なぜかアカ抜けない「バッグ」の共通点
コーデは整っているのに、なぜかアカ抜けて見えない。そんなときに見直したいのがバッグです。服や靴を今っぽくアップデートしても、最後に持つバッグが合っていないと、全体の印象はどこか重たく、あるいは頼りなく見えてしまいます。2026年春は、“軽さ・抜け・バランス”がキーワード。バッグも同じように、コーデとの関係性で選ぶことが重要です。
▲軽さ・バランス・季節感。どれかがズレると、コーデ全体がぼやけて見えてしまうことに
“黒一択”は重さにつながるが、選び方次第で今っぽくもなる
どんなコーデにも合わせやすい黒バッグは便利な存在ですが、春夏の軽やかなスタイルでは重たく見えてしまうことがあります。特に、淡い色や軽い素材の服に対して大きめでかたい黒バッグを合わせると、バッグだけが浮いてしまいがち。
“大きすぎる or 無難すぎる形”が野暮ったさを生む
荷物が多い日には大きめのバッグを選びたくなりますが、サイズが大きすぎるとコーデ全体のバランスが崩れやすくなります。また、無難な形に頼りすぎると、どこか印象が止まって見える原因にも。
今のトレンドは、小〜中サイズをベースにしつつ、“少しだけ存在感のあるフォルム”を取り入れること。横長シルエットや、やわらかく立体感のあるデザインなど、ほんの少し形に変化をつけるだけで、シンプルなコーデも一気に今っぽく見えます。
“素材の重さ”ではなく“季節感と軽さ”で整える
バッグは素材によって季節感が大きく変わります。厚手のレザーや硬い質感のものは、春夏の軽やかなコーデとズレやすく、どこか重たい印象に見えてしまうでしょう。
2026年春夏は、ナイロンやキャンバス、やわらかいレザーといった軽さを感じる素材に加えて、ラフィアや編み素材など“季節感のある素材”に要注目。こうした素材を取り入れることで、コーデ全体に自然な抜けと初夏らしさが生まれます。バッグも服と同じように、“空気感を揃える”意識が重要です。
▲バッグの“重さ・形・素材”を整えるだけで、同じコーデでも印象はここまで変わる
バッグは、コーデの印象を決める“最後の一手”。色やデザインだけでなく、サイズや素材を見直すことで、同じコーデでも自然と今の空気感に近づいていきましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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