大人気YouTuberで配信者のがーどまんが5日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。妻でYouTuberのふくれなが第1子を妊娠したことを報告した。2人は2023年11月に結婚を発表している。



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がーどまんは配信の冒頭で「今回は本当に大事な報告があって」と切り出し、ふくれなを呼び込んだ。そして「いろいろありまして動画でも発表できなかったんですけど、(ふく)れなちゃんが妊娠しました!」と報告した。「1年間妊活をして、ついに赤ちゃんができました」と経緯も話した。



報告がこの日になったことについて「妊娠したことが発覚した中で、(自身が運営する)会社が従業員のボイコットという形で解散があって、その後に暴露とかがあって、動画があげられなかった」と説明した。ふくれなも「私にも(がーどまんちゃんねるの解散に伴って)脅迫の電話が来た。いろいろありすぎて…」と苦笑いした。



がーどまんは、今年3月に動画撮影や編集などを担当していたスタッフから、給与や待遇の面などでボイコットがあったことを動画で報告している。結果的に仲違いし、グループは解散した。また、同時期に暴露系YouTuberによって、がーどまんの不倫疑惑が発信された。がーどまんは一時は否定していたが、その後不倫していたことを動画で認めている。



生配信内でも自身にかけられた不倫疑惑について「ほんまのこともあるし、嘘のこともあるんですよ」と釈明。「僕からしたら10％本当で、90％は(嘘を)盛っているという感じ」とし、「もちろんほんまやったことはちゃんと謝って、家族で解決した。(暴露の中で)間違っているところは通帳とかLINEとか何も隠さず見せて、2人で和解した」と弁明した。ふくれなも「証拠を提示してもらった上で、話し合って許した」と明言した。



グループの解散後は、動画投稿ではなく生配信で生計を立てていくことを明言しているがーどまん。その理由について「今までYouTubeをやっていて、全然休みがなかった」と話し、「配信をなめているわけではないんですけど、1日3時間配信して、その後は家族の時間作れるんじゃないかなと思っていて」と説明した。



（よろず～ニュース編集部）