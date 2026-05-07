【関西ジュニア】AmBitious、街ゆく人のレシートを頼りに自ら取材交渉＆グルメロケ 真弓孟之＆山中一輝が台本なしに苦戦
ABCテレビのニュース情報番組『news おかえり』（毎週月〜金曜 後3：40 ※関西地区）は、今春で放送5年目に突入する。さらなるパワーアップを目指し、関西ジュニア・AmBitiousが出演するロケコーナー（隔週金曜）が8日から新しくなる。放送に先駆け、真弓孟之と山中一輝からコメントが届いた。
【番組カット】真剣にレシートの内容を見つめる真弓孟之＆山中一輝
新コーナー名は「行き先はレシートまかせ〜AmBitiousの絶品いただきシャス！〜」。入れっぱなしになっていることのある財布の中のレシートだが、最近ではあえて紙で残す「思い出ホルダー」が若者の間で流行。レシートは単なる会計記録ではなく「思い出の1枚」として注目されている。そこで、今回の新企画では、AmBitiousのメンバーが街ゆく人に「思い出に残っているレシート」を求めて直撃インタビューを実施。夫婦の記念日、商談成功の勝負接待など、レシートの裏側に隠された人間ドラマとともに、そこへ記された絶品グルメの店舗にアポなし直撃する。レシート探しから取材交渉やグルメロケまで、全てをメンバーたちが行う。
初回ロケは、真弓と山中が挑む。これまでの元気いっぱいのイメージに加え、フォーマルなジャケットスーツスタイルで登場。大切な店舗を紹介してくれる人や、取材先へのリスペクトを込めて、いざ挑戦。街ゆく人に聞き込むもレシート探しに苦戦する。しかしとある人との出会いからロケは思わぬ展開に。予想だにしなかった物語が動き出す。
▼真弓孟之コメント
初回ロケに行ってきました！！
街ゆく人のレシートが全ての鍵を握っている企画なのですが、初回にしてハプニングの連続！台本という頼るものがない中で不安がすごく大きかったのですが、それがスリリングで楽しかったです！ 皆さんの金曜日の夕方という時間が少しでも楽しみになるよう、 AmBitiousで作り上げたいと思います!!
ぜひ見てください！お願いシャス!!
▼山中一輝コメント
街の人のレシートから行き先を決めるロケで、想像以上にドラマがあってとても楽しかったです！このコーナーが始まると聞いた時に、「自分のお財布の中のレシートは何が入ってるだろう？」と思い見てみると、お店ひとつひとつに思い出があって新しい発見になりました！偶然を頼りに進むからこそのワクワク感が、このコーナーの魅力だと思います。これからどんな出会いがあるのか、すごく楽しみです！
ぜひみなさん、AmBitiousの新コーナーを見てください！
【番組カット】真剣にレシートの内容を見つめる真弓孟之＆山中一輝
新コーナー名は「行き先はレシートまかせ〜AmBitiousの絶品いただきシャス！〜」。入れっぱなしになっていることのある財布の中のレシートだが、最近ではあえて紙で残す「思い出ホルダー」が若者の間で流行。レシートは単なる会計記録ではなく「思い出の1枚」として注目されている。そこで、今回の新企画では、AmBitiousのメンバーが街ゆく人に「思い出に残っているレシート」を求めて直撃インタビューを実施。夫婦の記念日、商談成功の勝負接待など、レシートの裏側に隠された人間ドラマとともに、そこへ記された絶品グルメの店舗にアポなし直撃する。レシート探しから取材交渉やグルメロケまで、全てをメンバーたちが行う。
▼真弓孟之コメント
初回ロケに行ってきました！！
街ゆく人のレシートが全ての鍵を握っている企画なのですが、初回にしてハプニングの連続！台本という頼るものがない中で不安がすごく大きかったのですが、それがスリリングで楽しかったです！ 皆さんの金曜日の夕方という時間が少しでも楽しみになるよう、 AmBitiousで作り上げたいと思います!!
ぜひ見てください！お願いシャス!!
▼山中一輝コメント
街の人のレシートから行き先を決めるロケで、想像以上にドラマがあってとても楽しかったです！このコーナーが始まると聞いた時に、「自分のお財布の中のレシートは何が入ってるだろう？」と思い見てみると、お店ひとつひとつに思い出があって新しい発見になりました！偶然を頼りに進むからこそのワクワク感が、このコーナーの魅力だと思います。これからどんな出会いがあるのか、すごく楽しみです！
ぜひみなさん、AmBitiousの新コーナーを見てください！