【関西ジュニア】AmBitious、街ゆく人のレシートを頼りに自ら取材交渉＆グルメロケ 真弓孟之＆山中一輝が台本なしに苦戦

【関西ジュニア】AmBitious、街ゆく人のレシートを頼りに自ら取材交渉＆グルメロケ 真弓孟之＆山中一輝が台本なしに苦戦