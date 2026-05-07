連覇か、悲願の初戴冠か…CL決勝はPSGvsアーセナルに決定、“欧州最強決定戦”は日本時間31日に開催
欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグは、現地時間6日までにノックアウトフェーズ準決勝の全日程が終了し、決勝の対戦カードが確定した。
ビッグイヤーをかけた決勝ではパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とアーセナル（イングランド）が対戦することに。PSGが2シーズン連続の決勝進出で連覇を目指す一方、アーセナルは実に20シーズンぶりの決勝進出となり、勝てば悲願の初優勝だ。
王者とした今大会に臨んでいるPSGはアタランタ（イタリア）やバルセロナ（スペイン）、バイエルン（ドイツ）らと対戦したリーグフェーズを4勝2分2敗の11位で終えてノックアウトフェーズへストレートインできず。それでもプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を制すと、ラウンド16でチェルシー（イングランド）に2戦合計8−2、準々決勝でリヴァプールに4−0と快勝し、ベスト4へ駒を進めた。
準決勝ではリーグフェーズでも激突したバイエルンとの再戦に。本拠地『パルク・デ・プランス』で行われたファーストレグではウスマン・デンベレとフヴィチャ・クヴァラツヘリアがそれぞれ2ゴールを挙げて5−4で勝利。セカンドレグでは開始早々の3分にデンベレが先制点をもたらすと、バイエルンの反撃を最終盤の1点に抑え、2戦合計6−5で勝ち上がった。
一方のアーセナルはリーグフェーズでアトレティコ・マドリード（スペイン）、バイエルン、インテル（イタリア）らを次々と撃破し、8戦全勝の堂々首位でノックアウトフェーズへストレートイン。レヴァークーゼンとのラウンド16、スポルティング（ポルトガル）との準々決勝は接戦となったが、自慢の堅守が光り、2シーズン連続で準決勝へ進出した。
アトレティコ・マドリードとの再戦となった準決勝では、苦戦を強いられたファーストレグを何とか1−1で終えて本拠地『エミレーツ・スタジアム』へ帰還。セカンドレグでは前半終了間際にブカヨ・サカがこぼれ球を押し込んだゴールが決勝点となり、2戦合計2−1で決勝進出を決めた。
やや苦戦を強いられたリーグフェーズを経て、シーズン終盤にかけて尻上がりに調子を上げてきたPSG。対して、圧巻の成績を収めたリーグフェーズから一転、ノックアウトフェーズでは接戦が続いたものの、粘り強い戦いで勝ち進んできたアーセナル。両チームはリーグ・アンとプレミアリーグでそれぞれ首位に立っており、現時点で2冠達成の可能性を残している。
連覇か、悲願の初戴冠か。運命の決勝戦は日本時間5月31日午前1時にハンガリーの首都ブダペストにある『プスカシュ・アレーナ』にてキックオフされる。両チームの今大会の勝ち上がりは以下の通り。
パリ・サンジェルマン
▼リーグフェーズ
vsアタランタ 4−0○
vsバルセロナ 2−1○
vsレヴァークーゼン 7−2○
vsバイエルン 1−2●
vsトッテナム・ホットスパー 5−3○
vsアスレティック・ビルバオ 0−0△
vsスポルティング 0−1●
vsニューカッスル 1−1△
▼ノックアウトフェーズ
vsモナコ 2戦合計5−4（1stレグ：3−2○、2ndレグ：2−2△）
vsチェルシー 2戦合計8−2（1stレグ：5−2○、2ndレグ：3−0○）
vsリヴァプール 2戦合計4−0（1stレグ：2−0○、2ndレグ：2−0○）
vsバイエルン 2戦合計6−5（1stレグ：5−4○、2ndレグ：1−1△）
アーセナル
▼リーグフェーズ
vsアスレティック・ビルバオ 2−0○
vsオリンピアコス 2−0○
vsアトレティコ・マドリード 4−0○
vsスラヴィア・プラハ 3−0○
vsバイエルン 3−1○
vsクラブ・ブルッヘ 3−0○
vsインテル 3−1○
vsカイラト・アルマトイ 3−2○
▼ノックアウトフェーズ
vsレヴァークーゼン 2戦合計3−1（1stレグ：1−1△、2ndレグ：2−0○）
vsスポルティング 2戦合計1−0（1stレグ：1−0○、2ndレグ：0−0△）
vsアトレティコ・マドリード 2戦合計2−1（1stレグ：1−1△、2ndレグ：1−0○）
ビッグイヤーをかけた決勝ではパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とアーセナル（イングランド）が対戦することに。PSGが2シーズン連続の決勝進出で連覇を目指す一方、アーセナルは実に20シーズンぶりの決勝進出となり、勝てば悲願の初優勝だ。
準決勝ではリーグフェーズでも激突したバイエルンとの再戦に。本拠地『パルク・デ・プランス』で行われたファーストレグではウスマン・デンベレとフヴィチャ・クヴァラツヘリアがそれぞれ2ゴールを挙げて5−4で勝利。セカンドレグでは開始早々の3分にデンベレが先制点をもたらすと、バイエルンの反撃を最終盤の1点に抑え、2戦合計6−5で勝ち上がった。
一方のアーセナルはリーグフェーズでアトレティコ・マドリード（スペイン）、バイエルン、インテル（イタリア）らを次々と撃破し、8戦全勝の堂々首位でノックアウトフェーズへストレートイン。レヴァークーゼンとのラウンド16、スポルティング（ポルトガル）との準々決勝は接戦となったが、自慢の堅守が光り、2シーズン連続で準決勝へ進出した。
アトレティコ・マドリードとの再戦となった準決勝では、苦戦を強いられたファーストレグを何とか1−1で終えて本拠地『エミレーツ・スタジアム』へ帰還。セカンドレグでは前半終了間際にブカヨ・サカがこぼれ球を押し込んだゴールが決勝点となり、2戦合計2−1で決勝進出を決めた。
やや苦戦を強いられたリーグフェーズを経て、シーズン終盤にかけて尻上がりに調子を上げてきたPSG。対して、圧巻の成績を収めたリーグフェーズから一転、ノックアウトフェーズでは接戦が続いたものの、粘り強い戦いで勝ち進んできたアーセナル。両チームはリーグ・アンとプレミアリーグでそれぞれ首位に立っており、現時点で2冠達成の可能性を残している。
連覇か、悲願の初戴冠か。運命の決勝戦は日本時間5月31日午前1時にハンガリーの首都ブダペストにある『プスカシュ・アレーナ』にてキックオフされる。両チームの今大会の勝ち上がりは以下の通り。
パリ・サンジェルマン
▼リーグフェーズ
vsアタランタ 4−0○
vsバルセロナ 2−1○
vsレヴァークーゼン 7−2○
vsバイエルン 1−2●
vsトッテナム・ホットスパー 5−3○
vsアスレティック・ビルバオ 0−0△
vsスポルティング 0−1●
vsニューカッスル 1−1△
▼ノックアウトフェーズ
vsモナコ 2戦合計5−4（1stレグ：3−2○、2ndレグ：2−2△）
vsチェルシー 2戦合計8−2（1stレグ：5−2○、2ndレグ：3−0○）
vsリヴァプール 2戦合計4−0（1stレグ：2−0○、2ndレグ：2−0○）
vsバイエルン 2戦合計6−5（1stレグ：5−4○、2ndレグ：1−1△）
アーセナル
▼リーグフェーズ
vsアスレティック・ビルバオ 2−0○
vsオリンピアコス 2−0○
vsアトレティコ・マドリード 4−0○
vsスラヴィア・プラハ 3−0○
vsバイエルン 3−1○
vsクラブ・ブルッヘ 3−0○
vsインテル 3−1○
vsカイラト・アルマトイ 3−2○
▼ノックアウトフェーズ
vsレヴァークーゼン 2戦合計3−1（1stレグ：1−1△、2ndレグ：2−0○）
vsスポルティング 2戦合計1−0（1stレグ：1−0○、2ndレグ：0−0△）
vsアトレティコ・マドリード 2戦合計2−1（1stレグ：1−1△、2ndレグ：1−0○）