黒星発進のU-17中国に「１つの朗報と３つの悲報」。次は日本戦「敗北した場合は早期敗退となるかもしれない」【U-17アジア杯】
痛恨の黒星発進だ。
サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップ。今秋にカタールで行なわれるU-17ワールドカップのアジア予選も兼ねた大会で、４つのグループステージから決勝トーナメントに進出した８か国が原則として、世界大会へのチケットを得られる。
このレギュレーションで、いきなり躓いたのが、日本と同じＢ組の中国だ。現地５月５日のGS初戦で、日本がカタールに３−１で勝利した一方、中国はインドネシアに０−１で敗れた。
中国メディア『捜狐』は、「試合終了間際に決勝点を奪われ、重要な一戦を落としたことで、決勝トーナメント進出は厳しい状況となった」と伝える。
「中国はインドネシアを相手に攻めあぐねた。ボール支配率は61％と優位に立ち、シュートは19本（枠内シュートはわずか３本）、コーナーキックも13回、獲得したが、結果的に１点も奪えなかった。
対照的に、インドネシアは全力で５−４−１の守備的な陣形で守り、カウンターから多くのチャンスを作り出した。86分にキアヌ・センジャヤが独走からゴールを決めたのがその最たる例で、攻撃の効率は明らかに中国を上回っていた」
この結果を踏まえ、同メディアは「１つの朗報と３つの悲報が中国チームにもたらされた」と記す。
まず朗報については、インドネシア戦は負傷のため欠場した攻撃のキーマン、クァン・ジャオレイが、次の日本戦で復帰が濃厚だということだ。
続けて３つの悲報に関しては、次のように列挙する。
悲報１：中国の攻撃の効率は平凡で、プレーもまとまりに欠けていた。特にゴール前での決定力はインドネシアに劣っており、日本戦はさらに困難になるだろう。
悲報２：インドネシアに敗れたことで、グループステージ突破は非常に厳しくなった。残りの２試合で勝利できる保証はなく、U-17ワールドカップ出場への道はさらに険しくなった。
悲報３：日本人の浮嶋敏監督の選手起用や戦術が、チームのパフォーマンスに直接影響を与えている。今後、修正がなければ、グループステージ３連敗で敗退する可能性さえある。
初戦を終えた時点のＢ組の成績は、勝点３で日本とインドネシアが並び、得失点差で日本が１位、インドネシアが２位だ。ともに勝点ゼロで、同じく得失点差によって中国が３位、カタールが４位だ。
記事は、「日本戦で勝点３を獲得すれば、突破の可能性は非常に高くなるが、敗北した場合は早期敗退となるかもしれない」と展望。「日本の強大な実力を考えると、最終戦でインドネシアに勝利することは固い。そのため、中国は第２戦で最低でも引き分け、第３戦でカタールに勝利すれば、まだ決勝トーナメント進出のチャンスは残されている」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップ。今秋にカタールで行なわれるU-17ワールドカップのアジア予選も兼ねた大会で、４つのグループステージから決勝トーナメントに進出した８か国が原則として、世界大会へのチケットを得られる。
このレギュレーションで、いきなり躓いたのが、日本と同じＢ組の中国だ。現地５月５日のGS初戦で、日本がカタールに３−１で勝利した一方、中国はインドネシアに０−１で敗れた。
「中国はインドネシアを相手に攻めあぐねた。ボール支配率は61％と優位に立ち、シュートは19本（枠内シュートはわずか３本）、コーナーキックも13回、獲得したが、結果的に１点も奪えなかった。
対照的に、インドネシアは全力で５−４−１の守備的な陣形で守り、カウンターから多くのチャンスを作り出した。86分にキアヌ・センジャヤが独走からゴールを決めたのがその最たる例で、攻撃の効率は明らかに中国を上回っていた」
この結果を踏まえ、同メディアは「１つの朗報と３つの悲報が中国チームにもたらされた」と記す。
まず朗報については、インドネシア戦は負傷のため欠場した攻撃のキーマン、クァン・ジャオレイが、次の日本戦で復帰が濃厚だということだ。
続けて３つの悲報に関しては、次のように列挙する。
悲報１：中国の攻撃の効率は平凡で、プレーもまとまりに欠けていた。特にゴール前での決定力はインドネシアに劣っており、日本戦はさらに困難になるだろう。
悲報２：インドネシアに敗れたことで、グループステージ突破は非常に厳しくなった。残りの２試合で勝利できる保証はなく、U-17ワールドカップ出場への道はさらに険しくなった。
悲報３：日本人の浮嶋敏監督の選手起用や戦術が、チームのパフォーマンスに直接影響を与えている。今後、修正がなければ、グループステージ３連敗で敗退する可能性さえある。
初戦を終えた時点のＢ組の成績は、勝点３で日本とインドネシアが並び、得失点差で日本が１位、インドネシアが２位だ。ともに勝点ゼロで、同じく得失点差によって中国が３位、カタールが４位だ。
記事は、「日本戦で勝点３を獲得すれば、突破の可能性は非常に高くなるが、敗北した場合は早期敗退となるかもしれない」と展望。「日本の強大な実力を考えると、最終戦でインドネシアに勝利することは固い。そのため、中国は第２戦で最低でも引き分け、第３戦でカタールに勝利すれば、まだ決勝トーナメント進出のチャンスは残されている」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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