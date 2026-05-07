お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が、小学生で初めて穿いたトランクスを公開した。

【映像】濱家が初めて穿いたトランクス

5月6日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、80年代生まれの“同世代”芸人を集めて新企画「一番エモいの出そうぜ!」を開催。平成リバイバルブームにちなみ、ベタ過ぎず「あったな〜」と思えるいいラインの懐かしいものをプレゼンし、誰が一番「エモい」ポイントを集められるか競い合った。

メンバーは、80年生まれのアインシュタイン・河井ゆずる、81年生まれの山内、82年生まれのとにかく明るい安村、みなみかわ、83年生まれの濱家、85年生まれの相席スタート・山添寛の6人。

トップバッターの濱家は「僕の、小学校4年、5年ぐらいの時です。僕らの時ってみんな小学生ブリーフ履いてたんですよ」と切り出すと、皆「白ブリーフ当たり前」「白ブリーフしかなかった」と激しく同意。

しかし、たまにトランクスを穿いているやつがいたとして「そのトランクスデビューの時にみんなが一番最初に通るトランクスなんすけど…」と前置き、「えー、あったっけ？」とピンとこないメンバーたちに向かって「あったんですよ…行きますね。頼む！」と勢いよくフリップを出し「この、Jリーグトランクス！」と紹介した。

はじめはピンと来なかったメンバーたちも、ヴェルディ川崎（当時）のマスコットが描かれた実物を取り出すと一同「うわー！あったー！」「エモい エモい エモい」「Jリーグトランクス！あったなー」と大騒ぎ。

濱家が「俺は、大阪やからガンバ大阪のやつを履いてたんですけど」と説明すると、安村は「履いてた、これ（ヴェルディ）俺のじゃない？これ」とボケてみせ、みなみかわも「むしろこれ半ズボンにやってるやついませんでした？これをもうパンツじゃない、半ズボンにしてた」と当時のエピソードを明かして盛り上がった。

さらに濱家が「当時小学生で履いてくんねんけど、うちの小学校半ズボンやったからこれがでるのよ。んで余裕でハミ金もするし」と話すと、「エモいな、ハミ金」「あの時のハミ金エモい、みんなハミ金してた」「体育座りしたら結構見える」と、話題は“ハミ金”に。

濱家は「ハミ金はしたくないけど、トランクスは履きたい。あの頃の感じがエモいねんな」と一人で納得し「これが大人の第一歩」と締めくくった。

大盛り上がりとなった濱家のプレゼンに河井は「え、どんな打ち合わせしたらこれ出てきたん？」と驚き、濱家は「気持ちええわ、エモい言われんの」と悦に入った。

（かまいガチ）